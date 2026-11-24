BYD resmi perkenalkan SUV plug-in hybrid TiTAN 7 DM di Gaikindo Auto Week 2026. Dilengkapi teknologi DM-p dan suspensi cerdas, mobil ini hadir dengan varian premium 639 juta dan performa 739 juta rupiah.

Pabrikan otomotif asal Tiongkok, BYD, secara resmi memperkenalkan model kendaraan baru bernama BYD TiTAN 7 DM di hadapan publik Indonesia. Peluncuran tersebut terjadi dalam rangka partisipasi BYD pada ajang pameran otomotif bergengsi Gaikindo Auto Week (GAW) 2026. Kehadiran SUV ini menandai ekspansi strategis merek tersebut dalam melengkapi lini produk elektrifikasi mereka di pasar domestik Indonesia.

Spesifikasi Teknis Hybrid dan Penggerak

BYD TiTAN 7 DM menggunakan sistem teknologi plug-in hybrid berteknologi Dual Mode Powerful atau DM-p. Arsitektur ini menggabungkan mesin pembakaran dalam berbahan bakar bensin dengan motor listrik untuk memberikan kinerja optimal. Mesin bensin 1.5T High Efficiency Engine yang dipasangkan mampu menghasilkan tenaga maksimum sebesar 110 kW dengan torsi mencapai 220 Nm.

Also read Dari BYD hingga Toyota, Ini Deretan Mobil Baru yang Siap Meluncur di GAW 2026

Sementara itu, unit motor listrik yang terintegrasi memberikan kontribusi tenaga yang jauh lebih besar, yakni hingga 300 kW dengan torsi maksimum 630 Nm. Sistem penggerak four-wheel drive atau All-Wheel Drive (AWD) digunakan untuk mendistribusikan tenaga secara efisien kepada keempat roda, sehingga memastikan traksi dan stabilitas kendaraan tetap terjaga di berbagai kondisi permukaan jalan.

Posisi Pimpinan Perusahaan dan Strategi Pasar

Luther Panjaitan, yang menjabat sebagai Head of Public and Government Relations PT BYD Motor Indonesia, menjelaskan bahwa preferensi konsumen terhadap kendaraan tipe SUV semakin beragam. Dalam pernyataannya di ICE BSD pada hari Selasa, tanggal 24 November 2026, ia menyebutkan bahwa masyarakat kini tidak hanya mengutamakan ketangguhan, tetapi juga mempertimbangkan efisiensi bahan bakar dan teknologi pendukung kenyamanan berkendara.

Advertisement

Menurut Luther, masih terdapat ruang pasar yang signifikan untuk menghadirkan standar baru di segmen SUV. Tujuannya adalah memastikan bahwa daya tahan kendaraan tidak harus mengorbankan efisiensi bahan bakar. BYD beranggapan bahwa performa tinggi dapat berjalan beriringan dengan kenyamanan penumpang serta kecanggihan teknologi yang ada di dalam kabin kendaraan.

Inovasi Suspensi dan Kemampuan Off-Road

Untuk menunjang kenyamanan perjalanan, BYD TiTAN 7 DM dilengkapi dengan teknologi DiSus-C Intelligent Suspension. Sistem suspensi cerdas ini dirancang khusus untuk menyeimbangkan karakter berkendara yang dinamis dengan tingkat kenyamanan penumpang di dalam kabin. Hal ini menjadi poin penting bagi pembeli yang sering menempuh perjalanan jauh.

Kendaraan ini juga menawarkan fleksibilitas melalui empat pilihan mode berkendara yang tersedia di fitur All-Terrain Mode. Salah satu fitur unggulan lainnya adalah Leopard U-Turn, yang membantu pengemudi melakukan manuver putar balik di area dengan ruang terbatas. Ground clearance setinggi 205 mm juga menjadi bekal penting agar SUV ini mampu melewati berbagai kondisi permukaan jalan yang bervariasi.

Standar Keselamatan dan Opsi Harga Varian

Dari aspek keselamatan, BYD TiTAN 7 DM dilengkapi dengan tujuh unit airbag. Perlindungan ini mencakup side curtain airbags yang menjangkau hingga baris ketiga kursi, memberikan perlindungan menyeluruh bagi seluruh penghuni kendaraan. Fitur keselamatan lainnya meliputi sistem Advanced Driver Assistance System (ADAS) dan mode Sentry Mode yang memantau kondisi sekitar.

Advertisement

Di Indonesia, BYD TiTAN 7 DM tersedia dalam dua pilihan varian yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan pasar yang beragam. Varian premium dibanderol dengan harga Rp639 juta, sedangkan varian dengan spesifikasi lebih tinggi dibanderol sebesar Rp739 juta. Kedua varian tersebut menggunakan sistem rem cakram baik pada roda depan maupun belakang untuk memastikan pengereman yang aman dan efektif.