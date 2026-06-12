BYD Indonesia Umumkan Harga dan Varian Baru BYD M6 DM, Mobil Keluarga Plug‑in Hybrid Mulai Rp 298 Juta

BYD Indonesia meluncurkan BYD M6 DM, mobil keluarga plug‑in hybrid pertama di pasar lokal, dengan lima varian dan harga mulai Rp 298 juta. Mobil ini menggabungkan sistem listrik dan bensin, menawarkan fleksibilitas untuk penggunaan dalam kota serta perjalanan jauh.

BYD Indonesia mengumumkan secara resmi harga dan spesifikasi varian terbaru mobil plug‑in hybrid family‑car, BYD M6 DM (Dual Mode), pada sebuah acara khusus di Jakarta Pusat, Jumat 12 Juni 2024.

Mobil berteknologi PHEV ini ditawarkan dalam lima varian dengan harga mulai Rp 298.000.000 on‑the‑road untuk pasar Jakarta. Presiden Direktur BYD Motor Indonesia, Eagle Zhao, menegaskan bahwa peluncuran BYD M6 DM menandai babak baru dalam rangkaian produk M6 sekaligus menjadi tonggak penting dalam strategi elektrifikasi BYD di Indonesia.

Zhao menjelaskan bahwa M6 DM dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan keluarga Indonesia, menggabungkan kenyamanan, ruang kabin luas, serta efisiensi energi melalui sistem dual‑mode yang dapat beralih antara tenaga listrik murni dan mesin bensin konvensional.

"Kami memperkenalkan BYD M6 DM sebagai ikon baru bagi keluarga Indonesia," kata Zhao, menambahkan bahwa kendaraan ini sudah terbukti memberikan manfaat dalam kehidupan sehari‑hari, mulai dari perjalanan pendek di dalam kota hingga perjalanan jarak jauh antar provinsi





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