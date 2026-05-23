Bus Tol Cipali Kecelakaan di Cirebon, Seorang Penumpang Meninggal Dunia

Kecelakaan bus Tol Cipali di KM 182.100 jalur A Cirebon pada Sabtu, 23 Mei 2026 dini hari menyebabkan satu penumpang meninggal dunia dan dua lainnya luka-luka, saat bus menabrak truk dari belakang. Kecelakaan maut tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 01.40 WIB di area Desa Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, dan telah merenggut satu nyawa penumpang.

Kecelakaan maut tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 01.40 WIB di area Desa Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, dan telah merenggut satu nyawa penumpang. Selain keras ini memicu serangkaian kejadian yang berujung pada korban jiwa dan luka-luka, dengan pihak kepolisian kini tengah melakukan penyelidikan mendalam atas insiden ini. Insiden kecelakaan bus Tol Cipali ini melibatkan bus dengan nomor polisi H 7370 OA yang saat itu dikemudikan oleh pria berinisial T (53).

Bus tersebut melaju di jalur A Tol Cipali sebelum akhirnya menabrak bagian belakang truk bernomor polisi B 9450 UIS. Menurut keterangan yang disampaikan oleh AKP Yudha, bus nahas tersebut menabrak truk yang sedang melaju searah di depannya. Benturan keras yang terjadi di bagian belakang truk ini tak terhindarkan, mengakibatkan kerusakan signifikan pada kedua kendaraan yang terlibat dalam insiden tersebut. Petugas kepolisian dari Polresta Cirebon segera bergerak cepat menuju lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) secara menyeluruh.

Olah TKP ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti awal dan memahami dinamika kecelakaan yang terjadi di jalan tol tersebut. Penyelidikan awal menunjukkan bahwa tabrakan dari belakang merupakan penyebab utama dari kecelakaan ini. Petugas juga telah mengevakuasi korban dan mengamankan area kejadian untuk mencegah insiden lebih lanjut serta memfasilitasi proses penyelidikan. Akibat fatal dari kecelakaan bus Tol Cipali ini adalah meninggalnya seorang penumpang bus berinisial MF (27), yang diketahui merupakan warga Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Jenazah korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arjawinangun untuk proses identifikasi dan penanganan lebih lanjut sesuai prosedur yang berlaku. Selain korban meninggal dunia, dua penumpang bus lainnya juga mengalami luka-luka dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Mereka segera dilarikan ke RS Sentra Medika untuk mendapatkan perawatan medis intensif dan penanganan yang cepat dari tim dokter dan perawat. Pihak berwenang memastikan bahwa seluruh korban luka telah mendapatkan penanganan yang memadai dan optimal.

Untuk mengungkap penyebab pasti dari kecelakaan bus Tol Cipali ini, petugas kepolisian telah mengambil langkah-langkah awal dengan melakukan olah TKP secara mendalam. Setiap detail di lokasi kejadian diperiksa untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai kronologi dan faktor-faktor yang berkontribusi. Kedua kendaraan yang terlibat dalam insiden ini, baik bus maupun truk, mengalami kerusakan parah akibat benturan keras. Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, barang bukti berupa kendaraan tersebut telah diamankan di Kantor PJR Cipali.

AKP Yudha Setyo Rahardjo menegaskan bahwa kasus kecelakaan ini masih dalam penanganan serius oleh petugas kepolisian. Penyelidikan mendalam akan terus dilakukan hingga semua fakta terungkap, dan pertanggungjawaban dapat ditentukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pengamanan barang bukti di Kantor PJR Cipali merupakan bagian penting dari prosedur penyelidikan. Hal ini memungkinkan tim ahli untuk melakukan pemeriksaan teknis lebih lanjut terhadap kondisi kendaraan dan mencari tahu potensi penyebab mekanis atau faktor lain yang mungkin terlibat dalam kecelakaan tragis ini





