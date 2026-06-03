Burung Migran di Ambang Kepunahan: Ancaman dan Solusi

Burung migran yang tercatat melintasi Indonesia sekitar 27 spesies telah berstatus terancam punah. Para ilmuwan menyoroti beberapa ancaman utama yang dihadapi burung migran dan menawarkan beberapa solusi untuk mengamankan jalur migrasi Asia Timur-Australasia.

Burung migran yang tercatat melintasi Indonesia sekitar 27 spesies telah berstatus terancam punah. Para ilmuwan menyoroti beberapa ancaman utama yang dihadapi burung migran , yaitu kesenjangan kebijakan internasional, perubahan iklim global, jebakan infrastruktur modern, dan polusi cahaya dari lampu kota .

Untuk mengamankan jalur migrasi Asia Timur-Australasia, para ilmuwan menawarkan beberapa solusi, seperti proteksi ekosistem pesisir, ketegasan hukum dan patroli digital, dan dukungan data sains warga. Upaya terkoordinasi sangat diperlukan dari para pembuat kebijakan dan masyarakat setempat untuk memastikan perjalanan yang aman bagi spesies burung migran tersebut. Para ilmuwan menyoroti beberapa ancaman utama yang dihadapi burung migran, yaitu kesenjangan kebijakan internasional, perubahan iklim global, jebakan infrastruktur modern, dan polusi cahaya dari lampu kota.

Kesenjangan kebijakan internasional merupakan ancaman utama karena jalur terbang migrasi melintasi banyak negara. Jika satu negara melindungi satwa ini namun negara tetangganya melegalkan perburuan, maka upaya konservasi akan gagal. Perubahan iklim global juga merupakan ancaman utama karena pergeseran suhu membuat waktu puncak ketersediaan serangga di lokasi tujuan tidak sinkron dengan waktu menetasnya anak burung, sehingga menurunkan tingkat reproduksi. Jebakan infrastruktur modern seperti gedung tinggi, menara komunikasi, turbin angin, dan kabel listrik sering memicu tabrakan fatal.

Selain itu, polusi cahaya dari lampu kota membuat burung migran nokturnal kehilangan orientasi arah hingga kehabisan energi karena berputar-putar di area yang sama. Untuk mengamankan jalur migrasi Asia Timur-Australasia, para ilmuwan menawarkan beberapa solusi. Proteksi ekosistem pesisir merupakan salah satu solusi yang ditawarkan. Melindungi dataran lumpur dan hutan bakau dari pembangunan yang merusak, karena wilayah ini merupakan area mencari makan utama bagi burung air.

Ketegasan hukum dan patroli digital juga merupakan salah satu solusi yang ditawarkan. Memperketat pengawasan pasar lokal serta ranah digital untuk membongkar rantai perdagangan dan perburuan liar ilegal. Dukungan data sains warga juga merupakan salah satu solusi yang ditawarkan. Mengajak peneliti lokal dan komunitas pengamat burung untuk mendata migrasi melalui platform eBird, Burungnesia, atau terlibat dalam Sensus Burung Air Asia (AWC).

Upaya terkoordinasi sangat diperlukan dari para pembuat kebijakan dan masyarakat setempat untuk memastikan perjalanan yang aman bagi spesies burung migran tersebut. Para ilmuwan menekankan pentingnya proteksi ekosistem pesisir, ketegasan hukum dan patroli digital, dan dukungan data sains warga untuk mengamankan jalur migrasi Asia Timur-Australasia. Mereka juga menekankan pentingnya upaya terkoordinasi dari para pembuat kebijakan dan masyarakat setempat untuk memastikan perjalanan yang aman bagi spesies burung migran tersebut





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