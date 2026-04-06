Buruh Harian Lepas di Banten Ditangkap atas Dugaan Pencabulan dan Persetubuhan Terhadap Lima Anak

Subdit PPA Polda Banten menangkap seorang pria berinisial MY yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap lima anak di bawah umur dengan modus ritual 'pembersihan diri'. Pelaku dijerat dengan pasal KUHP tentang perlindungan anak dan terancam hukuman 12 tahun penjara.

Personel dari Subdirektorat Perlindungan Perempuan dan Anak (Subdit PPA) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah (Polda) Banten berhasil mengamankan seorang pria berinisial MY atas dugaan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pria yang berprofesi sebagai buruh harian lepas tersebut diduga telah melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap lima anak di bawah umur di wilayah Waringinkurung, Kabupaten Serang.

Peristiwa ini terungkap setelah salah satu korban, dengan didampingi keluarga, memberanikan diri melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian pada tanggal 3 April 2026. Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea, dalam keterangannya pada Senin, 6 April, menjelaskan modus operandi pelaku yang memanfaatkan ritual 'pembersihan diri' untuk melancarkan aksi bejatnya. MY meyakinkan para korban bahwa ritual tersebut diperlukan untuk menyucikan jiwa dan raga mereka, sehingga korban tidak curiga dan bersedia mengikuti arahan pelaku. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, pelaku diduga telah melakukan tindakan keji ini sejak Mei 2025 dengan modus yang sama, yaitu memandikan korban menggunakan air kembang dan melakukan pijatan dengan dalih membersihkan tubuh, pikiran, dan hati. Praktik keji ini berlangsung cukup lama sebelum akhirnya terungkap, menunjukkan betapa pentingnya peran keluarga dan masyarakat dalam memberikan perlindungan dan dukungan kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan. \Penanganan kasus ini menunjukkan komitmen Polda Banten dalam memberantas kejahatan terhadap anak. Pihak kepolisian telah melakukan serangkaian tindakan untuk mengusut tuntas kasus ini, termasuk melakukan identifikasi terhadap korban dan mengumpulkan bukti-bukti. Hingga saat ini, polisi telah mengidentifikasi lima orang anak sebagai korban. Dari jumlah tersebut, tiga anak dilaporkan menjadi korban persetubuhan, sementara dua lainnya menjadi korban pencabulan. Selain itu, polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti di lokasi kejadian, seperti kain, minyak urut, ember, gayung, serta lampiran dokumen hasil visum et repertum para korban. Barang bukti ini akan digunakan untuk memperkuat bukti-bukti tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Pelaku MY kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik jeruji besi. MY dijerat dengan Pasal 473 KUHP dan atau Pasal 414 serta Pasal 415 KUHP dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea menegaskan bahwa tersangka terancam hukuman penjara maksimal hingga 12 tahun. Polda Banten juga memberikan imbauan keras kepada seluruh elemen masyarakat untuk lebih waspada dan protektif terhadap keselamatan perempuan dan anak-anak, guna mencegah kasus serupa terjadi di masa mendatang. \Kasus ini menyoroti pentingnya kewaspadaan dan perlindungan terhadap anak-anak, terutama dalam lingkungan sekitar mereka. Peran aktif keluarga, masyarakat, dan pihak berwenang sangat krusial dalam mencegah dan menindak kasus kekerasan seksual terhadap anak.





