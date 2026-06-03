Bursa Nilai Pemain BRI Super League 2025/2026 Mengalami Perubahan

Bursa nilai pasar pemain BRI Super League 2025/2026 mengalami perubahan. Pembaruan yang dilakukan pada 28 Mei 2026 menghadirkan sejumlah kejutan, mulai dari lonjakan harga pemain asing yang tampil sensasional hingga meningkatnya valuasi talenta lokal yang terus menunjukkan konsistensi.

Bursa nilai pasar pemain BRI Super League 2025/2026 mengalami perubahan. Pembaruan yang dilakukan pada 28 Mei 2026 menghadirkan sejumlah kejutan, mulai dari lonjakan harga pemain asing yang tampil sensasional hingga meningkatnya valuasi talenta lokal yang terus menunjukkan konsistensi.

Pesan Haru Layvin Kurzawa usai Resmi Tinggalkan Persib Bandung, Bobotoh: Bandung Selalu Terbuka untukmumasih bertahan sebagai pemain dengan nilai pasar tertinggi di kompetisi kasta tertinggi Indonesia berdasarkan Transfermarkt. Namun, sorotan tidak hanya tertuju kepada pemain Timnas Indonesia tersebut. dan Juan Felipe Villa, menjadi nama yang paling mencuri perhatian setelah mengalami peningkatan nilai pasar signifikan berkat performa luar biasa sepanjang musim.

Meski mengalami penurunan sekitar 10 persen, Thom Haye tetap menempati posisi teratas dalam daftar pemain dengan nilai pasar tertinggi di Super League musim ini. Nilainya kini berada di angka Rp15,64 miliar. Update Bursa Transfer Persib: 2 Pemain Kelas Asia Dipastikan Batal Gabung, Maung Bandung Punya Alternatif? Angka tersebut seolah menjadi cerminan kontribusinya di musim debut bersama Persib Bandung.

Kehadiran Haye di lini tengah menjadi salah satu faktor penting yang membantu Maung Bandung meraih gelar juara liga. Permainan kolektif racikan Bojan Hodak memang menjadi fondasi utama kesuksesan Persib. Namun, pengalaman, visi bermain, dan kemampuan distribusi bola Thom Haye membuat lini tengah Persib memiliki dimensi berbeda dibanding para pesaingnya. Tepat di bawah Thom Haye, terdapat dua pemain Borneo FC yang sama-sama menikmati musim terbaik mereka.

Mariano Peralta menjadi salah satu pemain dengan kenaikan nilai pasar paling signifikan. Winger asal Argentina itu tampil luar biasa sepanjang musim dengan kontribusi 20 gol dan 14 assist dari 34 pertandingan liga. Secara keseluruhan, Peralta telah mencatatkan 69 pertandingan bersama Borneo FC dengan torehan 30 gol dan 28 assist. Statistik tersebut menjelaskan mengapa valuasinya terus melesat.

Tak kalah impresif adalah Juan Felipe Villa Ruiz. Gelandang asal Kolombia yang baru menjalani musim debutnya di Super League langsung menjelma menjadi salah satu pemain asing paling berbahaya di kompetisi. Dalam 31 pertandingan, Villa membukukan 13 gol dan sembilan assist. Kemampuannya dalam mengatur ritme permainan ditambah kualitas eksekusi bola mati yang di atas rata-rata membuatnya menjadi senjata utama Pesut Etam bersama Peralta.

Kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes tampaknya menerima kabar buruk jelang bursa transfer musim panas. Kabar dari media Belanda mengindikasikan kerugian untuknya. Striker Timnas Indonesia, Ole Romeny, mendapatkan kabar yang kurang mengenakkan dari media Inggris. Menjelang bursa transfer musim panas, nasibnya bisa dipertanyakan.

Media Vietnam menyoroti kemenangan 3-0 Timnas U-19 Indonesia atas Myanmar di ASEAN U-19 Championship 2026 dan menyebut Garuda Muda pesaing utama Vietnam. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan reaksi atas keputusan John Herdman di skuad Timnas Indonesia. Hal ini beriringan dengan ketidakhadiran Jay Idzes. Media Inggris menyoroti pemanggilan Elkan Baggott oleh Timnas Indonesia.

Masa depan sang bek tengah berusia 23 tahun juga masih dipertanyakan pada saat ini. Park Hang-seo kembali ke dunia kepelatihan setelah vakum selama lebih dari tiga tahun. Eks pelatih Timnas Vietnam yang dikenal sebagai rival berat Shin Tae-yong Timnas Indonesia U-19 menang 3-0 atas Myanmar di laga pembuka Piala AFF U-19 2026. Dalam pertandingan tersebut, Timnas Indonesia U-19 tampil dominan dan berhasil mengunc





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BRI Super League 2025/2026 Pemain Nilai Pasar Perubahan Transfermarkt

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