Bursa Mineral Indonesia Ditargetkan Beroperasi pada 1 Januari 2027

Pemerintah dan DPR sedang mematangkan konsep kelembagaan, pengawasan, dan mekanisme perdagangan untuk bursa mineral Indonesia. Bursa ini ditargetkan untuk menjadi acuan harga komoditas strategis nasional dan memperkuat perdagangan mineral dan komoditas strategis Indonesia di dalam negeri.

Aktivitas pekerja saat mengolah batu bara di Pelabuhan KCN Marunda, Jakarta. Bursa Mineral Indonesia disiapkan menjadi acuan harga komoditas strategis nasional . Seleksi pengawas akan dibuka setelah aturan berlaku.

Strategis Indonesia ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027. Saat ini, pemerintah dan DPR tengah mematangkan konsep kelembagaan, pengawasan, hingga mekanisme perdagangan agar bursa tersebut dapat beroperasi dengan efektif. Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengatakan kehadiran bursa tersebut bertujuan memperkuat perdagangan mineral dan komoditas strategis Indonesia di dalam negeri. Menurut dia, Indonesia perlu memiliki pusat perdagangan yang mampu menjadi referensi harga komoditas nasional sebagaimana yang diterapkan berbagai negara melalui commodity exchange atau bursa komoditas.





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Bursa Mineral Indonesia Komoditas Strategis Nasional Pengawasan Mekanisme Perdagangan Pemerintah DPR

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