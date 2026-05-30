Bursa Eropa Menguat Usai Turunnya Inflasi dan Harapan Kesepakatan AS‑Iran

Pasar saham Eropa mencatat penguatan pada akhir pekan 20 Mei 2026 berkat inflasi yang melambat di Jerman dan Prancis serta optimisme atas potensi kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran yang dapat membuka kembali jalur minyak di Selat Hormuz.

Bursa saham Eropa menutup sesi perdagangan pada Jumat, 20 Mei 2026 dengan catatan penguatan yang cukup signifikan. Kenaikan ini didorong oleh melambatnya tekanan inflasi di beberapa negara utama serta optimisme yang tumbuh terkait potensi tercapainya kesepakatan diplomatik antara Amerika Serikat dan Iran.

Laporan terbaru menyebutkan bahwa kedua negara telah menandatangani memorandum awal yang berpotensi membuka kembali jalur tanker di Selat Hormuz, sebuah langkah yang diharapkan dapat menstabilkan pasar energi global. Meskipun kesepakatan tersebut masih menunggu persetujuan final dari Presiden Donald Trump, sinyal positif ini telah menurunkan harga energi dan imbal hasil obligasi, sekaligus meningkatkan minat investor terhadap aset berisiko.

Di kawasan Eropa, data inflasi yang lebih rendah dari perkiraan di Jerman dan Prancis memperkuat harapan bahwa Bank Sentral Eropa (ECB) masih memiliki ruang kebijakan untuk melanjutkan pelonggaran moneter selama sisa tahun ini. Di Prancis, indeks CAC 40 berakhir hampir datar, dipengaruhi oleh tekanan pada saham-saham barang mewah seperti LVMH dan L'Oréal, sementara sektor industri seperti Airbus dan Safran mencatat kenaikan yang cukup jelas.

Sementara itu, data ekonomi menunjukkan Produk Domestik Bruto (PDB) Prancis menyusut 0,1 persen pada kuartal pertama 2026, dan inflasi Mei melonjak menjadi 2,4 persen akibat kenaikan harga energi. Di Italia, indeks FTSE MIB menguat 0,4 persen dan kembali menembus level psikologis 50.000 poin, dipimpin oleh sektor keuangan serta saham konsumsi premium seperti Ferrari dan Moncler. Namun, saham energi mengalami penurunan seiring dengan melemahnya harga minyak mentah.

Inflasi Italia naik menjadi 3,2 persen pada Mei, sementara tingkat pengangguran turun menjadi 5,1 persen, menambah sentimen positif di pasar domestik. Di Inggris, FTSE 100 mencatat kenaikan tipis dan berhasil mencatat penguatan bulanan kedua secara berurutan. Saham-saham pertahanan seperti BAE Systems dan Rolls‑Royce mengalami penguatan, sedangkan perusahaan energi dan konsumer seperti Shell, British American Tobacco, dan Unilever berada di zona merah karena tekanan harga komoditas dan aksi ambil untung.

Jerman menutup perdagangan dengan DAX 40 naik 0,1 persen, mengakhiri bulan Mei dengan lonjakan tahunan sebesar 3,4 persen. Penurunan inflasi Jerman menjadi 2,7 persen pada Mei memberikan dorongan tambahan bagi pasar, terutama di tengah harapan agar kesepakatan geopolitik yang tengah dinegosiasikan dapat meredakan tekanan inflasi global. Secara keseluruhan, kombinasi data inflasi yang melonggar, prospek penyelesaian ketegangan geopolitik, dan kebijakan moneter yang masih bersifat akomodatif menjadi faktor utama yang menstimulasi sentimen optimis di bursa Eropa pada akhir pekan ini





rmol_id / 🏆 21. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bursa Eropa Inflasi AS Iran ECB Pasar Saham

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Saham Perbankan Bebani Bursa Eropa di Tengah Harapan Damai AS-IranPergerakan bursa saham Eropa ditutup cenderung melemah pada perdagangan Kamis 29 Mei 2026 waktu setempat, meski sempat bangkit pada sesi

Read more »

Bursa Saham Asia Melesat, Investor Cermati Perkembangan Negosiasi AS-IranMengikuti wall street, bursa saham Asia Pasifik menguat pada perdagangan Jumat, (29/5/2026). Hal ini di tengah investor mencermati kesepakatan AS-Iran.

Read more »

Bursa Asia Dibuka Menguat, Investor Tunggu Kabar Penting IniBursa saham Asia-Pasifik menguat di tengah harapan kesepakatan antara AS dan Iran. Investor kembali optimis setelah perkembangan positif di pasar.

Read more »

IHSG Dibuka Menguat Dibayangi Koreksi, Bursa Asia Lesu & Wall Street Menguat All Time HighIHSG dibuka menguat 7 poin atau 0,12 persen di level 6.137 pada pembukaan perdagangan Jumat 29 Mei 2026 dan diprediksi kembali melanjutkan koreksi di perdagangan hari ini

Read more »