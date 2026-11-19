Pengamat politik Burhanudin Muhtadi membahas dinamika pengusulan nama calon wakil presiden oleh Presiden Prabowo Subianto kepada MPR serta implikasinya.

Pengamat politik Burhanudin Muhtadi membuka wacana tentang kemungkinan munculnya calon wakil presiden "penggembira" yang akan diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pernyataan ini disampaikan secara eksplisit dalam sebuah dialog televisi yang menyoroti proses seleksi kepemimpinan negara saat ini.

Topik ini diulas langsung oleh Burhanudin saat menjawab pertanyaan mengenai sistem pemilihan one man one vote yang sedang dibahas oleh MPR dalam konteks pemilihan wakil negara. Ia menyoroti bahwa adanya dinamika ganda dalam pengusulan nama tersebut merupakan bagian dari strategi politik yang kompleks dan perlu dipahami oleh publik luas.

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Proses Usulan Dua Nama Cawapres ke MPR

Menurut analisis Burhanudin, sangat wajar jika Presiden Prabowo Subianto memerlukan waktu lebih lama dalam menyampaikan usulan dua nama calon wakil presiden kepada MPR. Alasan utamanya adalah kondisi di mana Prabowo masih melakukan serangkaian kunjungan kerja resmi di luar negeri pada periode waktu tersebut.

Ketepatan waktu dalam pengumuman nama-nama ini menjadi krusial mengingat implikasi politiknya yang besar. Keterlambatan atau percepatan pengumuman dapat berdampak langsung pada konsolidasi dukungan di parlemen dan strategi elektoral partai-partai pendukung koalisi pemerintah saat ini.

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Preferensi Presiden dan Peran MPR

Burhanudin mengajukan pertanyaan kritis mengenai apakah Presiden Prabowo Subianto memiliki preferensi khusus terhadap salah satu dari dua nama yang akan dibawa ke MPR. Jika ada preferensi, maka anggota MPR harus mengetahui bahkan diberi tahu secara eksplisit siapa di antara kedua nama tersebut yang benar-benar menjadi favorit sang presiden.

Dalam skenario di mana ada favorit, nama kedua dapat dianggap sebagai kandidat "penggembira" yang diajukan untuk melengkapi syarat jumlah calon. Namun, Burhanudin juga menyebutkan kemungkinan lain, yaitu Prabowo merasa tidak ada satu pun di antara dua nama yang khusus harus dimenangkan.

Kemungkinan kedua ini berarti Prabowo akan menyerahkan sepenuhnya pemilihan Wakil Presiden kepada MPR sebagai penentu utama tanpa intervensi preferensi pribadi yang kuat. Hal ini akan mengubah dinamika voting dan negosiasi di dalam gedung parlemen secara signifikan.

Kemungkinan Kejutan dan Pengalaman Sebelumnya

Saat ditanya mengenai potensi kejutan dari keputusan presiden, Burhanudin menyatakan bahwa hal tersebut sangat mungkin terjadi namun belum tentu terulang. Ia mengacu pada pengalaman pembentukan kabinet pertama kali setelah Prabowo dilantik sebagai Presiden pada tahun 2024 yang lalu.

Waktu itu, nyaris tidak ada kejutan berarti yang terjadi dalam proses penyusunan kabinet pertama tersebut. Artinya, prediksi para pengamat politik relatif terkonfirmasi dengan apa yang akhirnya dilaksanakan oleh pemerintah saat itu. Namun, konteks pemilihan wakil presiden memiliki karakteristik yang berbeda dari penyusunan kabinet.

Atas dasar perbedaan konteks tersebut, Burhanudin yakin bahwa Prabowo akan menimbang calon-calon tersebut lebih lama lagi dibandingkan dengan proses kabinet. Ketelitian ekstra diperlukan karena pemilihan wakil presiden menyangkut pasangan jangka panjang dan stabilitas eksekutif.

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Akuntabilitas Politik dan Nama dari Gerindra

Burhanudin menambahkan bahwa jika kedua kandidat yang diusulkan berasal dari Partai Gerindra, maka tanggung jawab kepada publik akan menjadi sangat jelas. Konsekuensi dari performa pemerintahan akan langsung jatuh kepada partai yang digawangi oleh presiden itu sendiri.

Jika publik merasa kecewa dengan performa pemerintahan Pak Prabowo, dan wakilnya berasal dari Gerindra, akan mudah sekali menuntut akuntabilitas politik secara langsung kepada partai tersebut. Hal ini menciptakan hubungan sebab-akibat yang transparan antara pilihan politik dan hasil kinerja.

Perbedaan situasi terjadi jika dibandingkan dengan masa sebelumnya ketika Gibran masih menjadi wakil presiden. Pada periode itu, publik masih sebagian menyalahkan "geng Solo" ketika kinerja kabinet dianggap kurang maksimal. Penyalahan tersebut terdistribusi kepada kubu politik lain yang tidak berimpitan langsung dengan presiden.

Jika wakil presiden benar-benar berasal dari Gerindra, maka saat kinerja pemerintah baik, partai besutan Prabowo tersebut juga akan mendapat nilai baik dari publik. Sebaliknya, jika kinerjanya buruk, Gerindra yang akan dipersalah 100 persen oleh masyarakat.

Namun demikian, Burhanudin menekankan bahwa proses penundaan ini justru diperlukan agar Prabowo menimbang dengan matang calon mana yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan publik saat ini. Keputusan strategis ini tidak dapat diambil secara terburu-buru tanpa pertimbangan dampak jangka panjangnya bagi stabilitas politik nasional.