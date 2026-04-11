Bupati Tulungagung Jadi Tersangka Korupsi: Modus Pemerasan dan Pengaturan Anggaran OPD

Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan dan pengaturan anggaran di lingkungan OPD. Modus operandi melibatkan permintaan setoran, penggeseran anggaran, dan pengkondisian pemenang lelang.

Siapa yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini? Bagaimana modus operandi Bupati Gatut dalam melakukan pemerasan? Gatut Sunu Wibowo, Bupati Tulungagung , ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan terhadap pejabat Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Modus operandi yang digunakan sangat rapi dan terencana, melibatkan beberapa pihak untuk memuluskan aksinya.

Permintaan setoran dilakukan secara sistematis, dengan Bupati Gatut sendiri yang memiliki inisiatif utama, dibantu oleh ajudan-ajudannya. Permintaan uang dilakukan kepada 16 pejabat OPD di lingkungan Pemkab Tulungagung, dengan besaran setoran yang bervariasi mulai dari Rp15 juta hingga Rp2,8 miliar. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan dalam jumpa pers di Gedung KPK Merah Putih, Sabtu (11/4/2026), bahwa bagi OPD yang belum memberikan uang sesuai jumlah yang diminta, akan terus ditagih dan diperlakukan seperti orang yang berhutang. Ini menunjukkan betapa kuatnya tekanan yang diberikan kepada para pejabat OPD untuk memenuhi permintaan tersebut. Gatut juga diduga mengatur proses pengadaan barang dan jasa, termasuk melakukan pengkondisian pemenang lelang dan menunjuk langsung rekanan tertentu pada sejumlah paket pekerjaan di OPD. Peran ajudan dalam kasus ini sangat krusial, terutama Dwi Yoga Ambal (YOG) dan Sugeng (SUG). Mereka bertugas menagih setoran kepada OPD atau menekan mereka agar memenuhi permintaan bupati. YOG dibantu SUG berperan aktif mengupayakan pemenuhan permintaan tersebut dengan menghubungi dan menagih para kepala OPD saat Gatut membutuhkan dana. Ini menunjukkan bahwa operasi pemerasan ini dilakukan dengan melibatkan orang-orang terdekat Bupati untuk memuluskan aksinya dan menghindari kecurigaan. Gatut mengumpulkan uang Rp2,7 miliar dari total permintaan Rp5 miliar kepada OPD. Uang tersebut digunakan untuk membeli keperluan dan keinginan pribadinya. Selain Gatut, KPK juga menetapkan Dwi Yoga Ambal (YOG), selaku ajudan bupati, sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini menunjukkan bahwa KPK tidak hanya fokus pada pelaku utama, tetapi juga pada mereka yang terlibat aktif dalam membantu dan memfasilitasi tindak pidana tersebut. Ini mencerminkan komitmen KPK untuk memberantas korupsi secara menyeluruh dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut bertanggung jawab atas perbuatannya. Penahanan terhadap para tersangka dilakukan selama 20 hari pertama, mulai dari 11 hingga 30 April 2026, di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK. Penahanan ini merupakan langkah awal dalam proses hukum, yang bertujuan untuk memudahkan penyidikan dan mencegah tersangka melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Tindakan tegas KPK ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya praktik korupsi serupa di masa mendatang. Kasus ini juga menyoroti pentingnya pengawasan internal di lingkungan pemerintahan daerah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Keberhasilan KPK dalam mengungkap kasus ini menunjukkan bahwa lembaga antirasuah ini terus bekerja keras untuk memberantas korupsi di Indonesia, meskipun tantangan yang dihadapi tidaklah sedikit.Kasus ini juga mengungkap modus operandi yang lebih kompleks, di mana Gatut Sunu Wibowo diduga melakukan penggeseran anggaran di OPD-OPD untuk mendapatkan dana. Bahkan, Gatut bisa meminta jatah hingga 50% dari nilai anggaran OPD, bahkan sebelum anggaran tersebut turun atau diberikan kepada OPD. Hal ini menunjukkan bahwa Gatut memanfaatkan posisinya sebagai bupati untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara yang sangat sistematis dan terencana. Tindakan ini merupakan pelanggaran berat terhadap aturan pengelolaan keuangan negara dan dapat merugikan masyarakat secara signifikan. Pengungkapan kasus ini juga memberikan pelajaran berharga bagi pemerintah daerah lainnya untuk meningkatkan pengawasan internal, memastikan transparansi dalam pengelolaan anggaran, dan mencegah terjadinya praktik korupsi serupa. Selain itu, kasus ini juga mengingatkan para pejabat pemerintah untuk menjauhi praktik-praktik korupsi dan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat. Penahanan tersangka dan proses hukum selanjutnya diharapkan dapat memberikan efek jera dan menjadi contoh bagi pejabat lainnya untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan negara. KPK terus berupaya untuk memberantas korupsi di Indonesia, dan kasus ini menjadi bukti nyata komitmen mereka dalam menegakkan hukum dan keadilan. Keterlibatan ajudan dalam kasus ini juga menunjukkan bahwa korupsi seringkali melibatkan jaringan yang luas, yang melibatkan orang-orang terdekat pelaku. Hal ini membuat pemberantasan korupsi menjadi lebih kompleks, tetapi juga menunjukkan bahwa KPK terus berupaya untuk mengungkap semua pihak yang terlibat dalam praktik korupsi.Kasus ini memberikan gambaran jelas tentang bagaimana korupsi dapat merusak tata kelola pemerintahan daerah dan merugikan masyarakat. Modus operandi yang digunakan oleh Bupati Gatut menunjukkan betapa canggihnya praktik korupsi dan betapa pentingnya pengawasan yang ketat untuk mencegahnya. KPK telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memberantas korupsi, dan kasus ini menjadi bukti nyata dari upaya mereka. Diharapkan, kasus ini dapat memberikan efek jera dan menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak, terutama pejabat pemerintah, untuk menjauhi praktik korupsi dan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat. Selain itu, kasus ini juga menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan melaporkan segala bentuk praktik korupsi. Pemberantasan korupsi membutuhkan dukungan dari semua pihak, dan hanya dengan kerja sama yang solid, Indonesia dapat menciptakan pemerintahan yang bersih dan berkeadilan. KPK terus bekerja keras untuk memberantas korupsi, dan diharapkan upaya ini dapat terus berlanjut dan memberikan dampak positif bagi masa depan bangsa. Kasus ini juga menyoroti pentingnya peran media dalam mengungkap kasus korupsi dan memberikan informasi kepada masyarakat. Media berperan penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan memastikan bahwa praktik korupsi tidak terjadi secara luas. Keterbukaan informasi dan transparansi dalam pemerintahan merupakan kunci untuk mencegah korupsi dan membangun kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, kasus ini menjadi pengingat penting bagi semua pihak untuk selalu waspada terhadap praktik korupsi dan berupaya untuk memberantasnya





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

KPK OTT di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu DiamankanPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

KPK periksa sejumlah pejabat OPD di Mapolres TulungagungTim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan maraton terhadap sejumlah pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten ...

Read more »

Usai OTT Bupati, 11 Pejabat OPD Tulungagung Diperiksa Maraton di MapolresKPK memeriksa sejumlah pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung secara maraton di Mapolres Tulungagung.

Read more »

KPK Bawa 12 Pejabat Kabupaten Tulungagung ke Surabaya Pasca Pemeriksaan OTT Bupati TulungagungMenyusul operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Tulungagung, Gatut Sunu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa 12 pejabat Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Read more »

Kekayaan Wakil Bupati Tulungagung, Sosok Pengganti Bupati Gatut Sunu?Portal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

[FULL] KPK Tetapkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Tersangka Korupsi, Modus Peras Bawahan Rp2,7 MKPK menetapkan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo beserta Yoga selaku ajudan sebagai tersangkap korupsi.

Read more »