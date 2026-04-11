Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo Minta Maaf Usai Jadi Tersangka Korupsi

Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, menyampaikan permohonan maaf setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus pemerasan. Kasus ini melibatkan permintaan uang kepada pejabat daerah dengan total mencapai Rp 5 miliar.

Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo menyampaikan permohonan maaf setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gatut dan ajudannya, Dwi Yoga Ambal, ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemerasan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

<\/p>

Permohonan maaf tersebut disampaikan Gatut saat digiring menuju mobil tahanan KPK di Jakarta Selatan pada Minggu, 12 April 2026. Setelah menyampaikan permohonan maaf, Gatut memilih untuk tidak berkomentar lebih lanjut, hanya memberikan senyuman kepada awak media saat digiring menuju mobil tahanan bersama ajudannya.<\/p>

Tangan Gatut terborgol dan ia mengenakan rompi oranye KPK, simbol statusnya sebagai tersangka dalam kasus korupsi yang tengah diselidiki. Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Tulungagung pada Jumat, 10 April 2026. Dalam operasi senyap tersebut, tim KPK berhasil mengamankan Gatut dan sejumlah pihak lainnya.<\/p>

Penangkapan ini menandai awal dari penyelidikan mendalam terhadap dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Gatut terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa Gatut diduga meminta sejumlah uang kepada 16 Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pejabat lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung.<\/p>

Permintaan uang tersebut disampaikan melalui ajudan bupati, Dwi Yoga Ambal, dengan total permintaan mencapai Rp 5 miliar. Asep mengungkapkan bahwa setiap Kepala OPD diminta uang dengan besaran bervariasi, mulai dari Rp 15 juta hingga Rp 2,8 miliar. Modus yang digunakan adalah dengan menambah dan menggeser anggaran di sejumlah organisasi perangkat daerah.<\/p>

Gatut diduga meminta jatah hingga 50 persen dari nilai anggaran tersebut, bahkan sebelum anggaran tersebut dicairkan atau diberikan kepada OPD. Proses pengumpulan uang dilakukan dengan melibatkan Dwi Yoga yang terus-menerus menagih para Kepala OPD. Kepala OPD yang belum memberikan uang diperlakukan layaknya orang yang memiliki utang dan terus dikejar.<\/p>

Dwi Yoga dibantu oleh ajudan bupati lainnya, Sugeng, untuk memenuhi permintaan Gatut. Mereka secara aktif menghubungi dan menagih para Kepala OPD saat Bupati Tulungagung tersebut memiliki kebutuhan. KPK mengungkapkan bahwa uang yang telah diterima oleh Gatut mencapai Rp 2,7 miliar dari total permintaan sebesar Rp 5 miliar.<\/p>

Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Gatut, termasuk membeli sepatu, biaya pengobatan, dan jamuan makan. Gatut disebut kerap memanfaatkan anggaran di organisasi perangkat daerah untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Asep juga mengungkapkan bahwa uang tersebut digunakan untuk memberikan tunjangan hari raya kepada sejumlah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di lingkungan Pemkab Tulungagung.<\/p>

Penggunaan uang hasil korupsi untuk kepentingan pribadi dan pemberian kepada pejabat daerah memperlihatkan penyalahgunaan wewenang dan potensi praktik korupsi yang sistematis. Kasus ini juga menyoroti pentingnya pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.<\/p>

KPK menjerat Gatut dan Dwi Yoga dengan Pasal 12 e atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan hukum ini menunjukkan keseriusan negara dalam memberantas tindak pidana korupsi dan memberikan efek jera kepada pelaku.<\/p>

Kasus ini akan terus dikembangkan oleh KPK untuk mengungkap pihak-pihak lain yang terlibat dan memastikan penegakan hukum yang adil.<\/p>





