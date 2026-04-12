Bupati Tulungagung Ditangkap KPK Terkait Dugaan Pemerasan dan Penerimaan Uang

Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) atas dugaan kasus pemerasan dan penerimaan uang. KPK mengamankan barang bukti uang tunai dan menetapkan status tersangka kepada bupati dan ajudannya.

Minggu, 12 April 2026 08:20 WIB Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo masuk ke dalam mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan ( OTT ) di Gedung Merah Putih KPK , Jakarta, Minggu (12/4/2026) dini hari.

KPK menetapkan status tersangka dan menahan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo (GSW) dan ajudannya Dwi Yoga Ambal dalam OTT terkait kasus pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung dengan mengamankan barang bukti uang tunai senilai Rp335,4 juta yang merupakan bagian dari uang senilai Rp2,7 miliar yang diduga telah diterima GSW dari permintaan sebesar Rp5 miliar. ANTARA FOTO/Darryl Ramadhan/n/pri.<\/p>

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo (GSW) menargetkan mendapatkan uang Rp5 miliar dari 16 kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Namun, KPK mengungkapkan Gatut Sunu hanya berhasil mengumpulkan Rp2,7 miliar dari para kepala OPD Tulungagung tersebut sejak Desember 2025 hingga awal April 2026.<\/p>

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (11/4) malam bahwa dari total permintaan GSW kepada para OPD yang mencapai setidaknya Rp5 miliar, realisasi uang yang diterima oleh GSW adalah sekitar Rp2,7 miliar. Ia melanjutkan dengan menjelaskan modus operandi yang digunakan GSW untuk mendapatkan uang tersebut. Cara pertama adalah dengan meminta uang secara langsung atau melalui ajudannya kepada kepala OPD Tulungagung. Jumlah permintaan bervariasi, mulai dari Rp15 juta hingga Rp2,8 miliar. Selain itu, GSW juga menggunakan cara kedua, yaitu dengan menambah atau menggeser anggaran di sejumlah OPD. Dalam hal ini, GSW akan meminta persentase tertentu dari anggaran yang baru ditambahkan. Asep Guntur Rahayu mencontohkan, jika anggaran OPD ditambahkan sebesar Rp100 juta, GSW akan meminta Rp50 juta, bahkan sebelum anggaran tersebut dicairkan.<\/p>

Sebelumnya, KPK telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Tulungagung, Jawa Timur, pada tanggal 10 April 2026. Dalam OTT tersebut, KPK berhasil mengamankan 18 orang, termasuk Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dan adiknya, yang juga merupakan anggota DPRD Tulungagung, Jatmiko Dwijo Saputro. Setelah OTT, KPK membawa Gatut Sunu Wibowo dan adiknya, bersama dengan 11 orang lainnya, ke Jakarta pada 11 April 2026 untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pada hari yang sama, KPK mengumumkan status tersangka kepada Gatut Sunu Wibowo (GSW) dan Dwi Yoga Ambal (YOG), ajudannya, atas dugaan kasus pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam tahun anggaran 2025-2026.<\/p>

Penahanan ini menandai langkah tegas KPK dalam memberantas korupsi di daerah dan memberikan pesan kuat kepada pejabat publik untuk menjauhi praktik-praktik yang merugikan negara. KPK terus melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap pihak-pihak lain yang terlibat dan memastikan penegakan hukum berjalan dengan adil.Kasus ini menyoroti kompleksitas praktik korupsi di tingkat daerah, di mana pejabat publik diduga memanfaatkan jabatannya untuk melakukan pemerasan dan menerima suap. Modus operandi yang digunakan, termasuk permintaan langsung uang dan manipulasi anggaran, menunjukkan adanya perencanaan yang matang untuk memperoleh keuntungan pribadi. KPK berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini dan membawa semua pihak yang terlibat ke pengadilan. Selain itu, KPK juga menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan anggaran daerah dan peningkatan integritas pejabat publik.<\/p>

Keterlibatan adik kandung Bupati, yang juga merupakan anggota DPRD, mengindikasikan adanya jaringan yang luas dalam praktik korupsi tersebut. Hal ini semakin memperkuat komitmen KPK untuk membersihkan lingkungan pemerintahan dari praktik-praktik koruptif dan menegakkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Upaya pemberantasan korupsi di daerah memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, dan lembaga penegak hukum, untuk menciptakan lingkungan yang bersih, transparan, dan akuntabel.<\/p>





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

KPK OTT di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu Wibowo DitangkapKPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) ke-10 pada 2026 di wilayah Tulungagung, Jawa Timur. Dalam OTT ini, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo ditangkap.

Read more »

OTT KPK di Tulungagung, 16 Orang Ditangkap Termasuk Bupati Gatut Sunu WibowoKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 16 orang orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Tulungagung termasuk Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo.

Read more »

Detik-detik Menegangkan KPK OTT di Tulungagung, Bupati Gatut Hingga 16 Orang DitangkapBerita Detik-detik Menegangkan KPK OTT di Tulungagung, Bupati Gatut Hingga 16 Orang Ditangkap terbaru hari ini 2026-04-11 05:30:12 dari sumber yang terpercaya

Read more »

KPK Bawa 12 Pejabat Kabupaten Tulungagung ke Surabaya Pasca Pemeriksaan OTT Bupati TulungagungMenyusul operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Tulungagung, Gatut Sunu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa 12 pejabat Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Read more »

Bupati Tulungagung Ditangkap KPK: OTT Guncang Pemerintahan DaerahKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, dan belasan pejabat lainnya. Penangkapan ini mengguncang pemerintahan daerah dan menimbulkan berbagai pertanyaan terkait dugaan korupsi.

Read more »

KPK Tetapkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo sebagai Tersangka PemerasanKPK menetapkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dan ajudannya sebagai tersangka pemerasan pejabat Tulungagung.

Read more »