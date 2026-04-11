Bupati Tulungagung Ditangkap KPK: OTT Guncang Pemerintahan Daerah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, dan belasan pejabat lainnya. Penangkapan ini mengguncang pemerintahan daerah dan menimbulkan berbagai pertanyaan terkait dugaan korupsi.

Bupati Tulungagung , Gatut Sunu Wibowo , menjadi sorotan utama setelah Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) melakukan operasi tangkap tangan ( OTT ) terhadapnya dan belasan pejabat lainnya. Peristiwa ini terjadi pada Jumat, 10 April 2026, mengguncang pemerintahan daerah setempat. Penangkapan ini menimbulkan berbagai pertanyaan dan kekhawatiran terkait dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan orang nomor satu di Kabupaten Tulungagung tersebut.

KPK, sebagai lembaga yang berwenang dalam pemberantasan korupsi, telah bergerak cepat untuk mengamankan dan melakukan pemeriksaan terhadap para pihak yang terlibat. Setelah OTT, Bupati Gatut Sunu Wibowo langsung dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut, sementara belasan pejabat lainnya turut diamankan dan diperiksa. Proses hukum sedang berjalan, dan masyarakat menantikan kejelasan mengenai kasus ini.\Dalam rangkaian OTT ini, KPK juga turut mengamankan sejumlah pejabat dari lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung hingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tulungagung. Kehadiran pejabat dari berbagai tingkatan ini menunjukkan luasnya jangkauan operasi KPK dan potensi keterlibatan banyak pihak dalam dugaan korupsi. Setelah penangkapan, suasana di Tulungagung menjadi tegang, dan masyarakat mulai mempertanyakan integritas para pejabat publik. Sejak penangkapan, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang tertangkap dalam OTT. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terbaru. Informasi awal yang diperoleh menyebutkan bahwa 12 pejabat dibawa ke Surabaya untuk pemeriksaan lebih lanjut, sementara dua pejabat lainnya dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan awal. Perkembangan kasus ini terus dipantau, dan publik menantikan hasil akhir dari penyelidikan KPK.\Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, memberikan beberapa keterangan terkait dengan OTT ini. Ia menyebutkan bahwa Bupati Gatut Sunu Wibowo menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta pada Sabtu, 11 April. Budi Prasetyo juga menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan secara intensif untuk mengumpulkan bukti dan keterangan yang diperlukan dalam proses penyidikan. Sementara itu, belasan pejabat lainnya diperiksa di berbagai lokasi, termasuk di Mapolresta Tulungagung dan Surabaya. Kehadiran tim KPK di berbagai tempat menunjukkan keseriusan lembaga antirasuah ini dalam mengungkap kasus korupsi yang diduga melibatkan Bupati Tulungagung dan jajarannya. Kasus ini menjadi pengingat bagi semua pihak, terutama para pejabat publik, tentang pentingnya menjaga integritas dan menghindari praktik-praktik korupsi. Masyarakat berharap kasus ini dapat diusut tuntas dan para pelaku korupsi dapat ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, insiden ini juga menyoroti perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaan keuangan daerah dan kegiatan pemerintahan di daerah-daerah





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

KPK OTT di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu DiamankanPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

KPK OTT di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu Wibowo DitangkapKPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) ke-10 pada 2026 di wilayah Tulungagung, Jawa Timur. Dalam OTT ini, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo ditangkap.

Read more »

Profil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo yang Kena OTT KPKKPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) ke-10 pada 2026 di wilayah Tulungagung, Jawa Timur. Dalam OTT ini, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo ditangkap.

Read more »

Bupati Tulungagung Terjaring OTT KPKJPNN.com : Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Read more »

KPK tangkap 16 orang dalam OTT terkait Bupati Tulungagung Gatut SunuKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 16 orang orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo.“Tim ...

Read more »

KPK Bawa 12 Pejabat Kabupaten Tulungagung ke Surabaya Pasca Pemeriksaan OTT Bupati TulungagungMenyusul operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Tulungagung, Gatut Sunu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa 12 pejabat Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Read more »