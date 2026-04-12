Bupati Tulungagung Diduga Gunakan Taktik Hindari Jerat Hukum, KPK Ungkap Modus Operandi

KPK mengungkap modus operandi Bupati Tulungagung dalam kasus dugaan pemerasan, dengan mengorbankan anak buahnya. Operasi tangkap tangan dilakukan, melibatkan sejumlah pejabat dan anggota DPRD. Berita lainnya meliputi perkembangan kasus, isu nasional dan internasional.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK , Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa Bupati Tulungagung diduga menggunakan taktik untuk menghindari jerat hukum, dengan cara 'mengorbankan' anak buahnya melalui penggunaan dua surat yang melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Tulungagung . Pernyataan ini disampaikan di Gedung Merah Putih KPK , Jakarta, pada Sabtu malam.

Asep menjelaskan bahwa dugaan ini diperoleh setelah penyidik KPK melakukan pemeriksaan mendalam terhadap sejumlah pihak sebelum akhirnya menetapkan Gatut Sunu Wibowo sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan. Dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di wilayah Tulungagung, Jawa Timur, pada 10 April, sebanyak 18 orang diamankan, termasuk Gatut Sunu Wibowo dan adiknya, Jatmiko Dwijo Saputro, yang juga merupakan anggota DPRD Tulungagung. Pengungkapan kasus ini mencerminkan komitmen KPK dalam memberantas korupsi di daerah dan menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil.\Operasi KPK di Tulungagung menghasilkan penangkapan signifikan dan pengungkapan modus operandi yang diduga digunakan oleh Bupati Gatut Sunu Wibowo. Sehari setelah penangkapan awal, pada 11 April 2026, KPK membawa Gatut Sunu beserta adiknya dan 11 orang lainnya ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Pada hari yang sama, KPK menetapkan Gatut Sunu Wibowo dan Dwi Yoga Ambal, ajudannya, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk tahun anggaran 2025-2026. Kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dilaporkan merasa resah atas tindakan yang diduga dilakukan oleh Bupati Gatut Sunu Wibowo. Situasi ini menunjukkan dampak buruk korupsi pada pemerintahan daerah, mengganggu stabilitas dan merugikan kepentingan masyarakat. Tindakan KPK ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan di Tulungagung.\Selain kasus di Tulungagung, berita lain yang relevan meliputi berbagai isu nasional dan regional. Penyelenggaraan Brimob X-Treme 2026 di Depok menjadi wadah pembinaan atlet dan penguatan jejaring internasional. Polres Lebak mengamankan dua perempuan yang diduga melakukan penistaan agama. Presiden Prabowo menyampaikan ajakan untuk meningkatkan rasa percaya diri terhadap bangsa Indonesia. Berita internasional juga hadir dengan kegagalan negosiasi antara AS dan Iran. Beberapa berita korporasi dan sosial juga muncul, seperti penghentian operasional SPPG oleh BGN, insiden di Stasiun Padalarang terkait kereta Whoosh, peresmian data center DCI Indonesia di Surabaya, penutupan Angkutan Lebaran 2026 oleh PT KAI, kemenangan Gresik Phonska Plus dalam Proliga 2026, dan partisipasi UMKM dalam pameran HUT Jepara. Secara keseluruhan, berita ini mencerminkan dinamika yang luas, mulai dari penegakan hukum dan pemberantasan korupsi hingga kegiatan olahraga, isu agama, kepercayaan diri nasional, serta perkembangan ekonomi dan infrastruktur





Korupsi Tulungagung OTT Pemerasan KPK

