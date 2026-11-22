Bupati Serang memastikan pekerja PT FAM mendapat santunan dan jaminan kesehatan dari BPJS Ketenagakerjaan pasca kebakaran di Cikande yang menewaskan 24 korban.

Kebakaran hebat yang melanda kawasan industri di Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, telah menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Serang. Ratu Rachmatuzakiyah, Bupati Serang, memastikan bahwa seluruh pekerja yang menjadi korban dalam peristiwa kebakaran di PT Fonusa Agung Mulia (PT FAM) akan menerima bantuan penuh. Kepastian ini mencakup santunan bagi keluarga korban meninggal dunia serta jaminan perawatan medis bagi para pekerja yang mengalami luka-luka. Langkah ini diambil untuk memberikan kepastian hukum dan sosial bagi para korban dan keluarga mereka di tengah proses verifikasi data yang masih berlangsung.

Koordinasi BPJS Memastikan Seluruh Pekerja Terdaftar Resmi

Pemerintah Kabupaten Serang melalui Bupati Ratu Rachmatuzakiyah telah melakukan verifikasi langsung terkait status kepesertaan sosial para pekerja. Setelah berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, dipastikan bahwa semua pegawai yang bekerja di PT Fonusa Agung Mulia telah terdaftar secara resmi. Kepastian ini sangat krusial karena menjadi dasar hukum bagi perusahaan dan negara untuk memberikan santunan maupun biaya pengobatan yang ditanggung sepenuhnya. Jika terjadi kematian akibat kecelakaan kerja, maka santunan akan segera disalurkan. Demikian pula untuk biaya perawatan medis korban luka-luka yang sedang mendapatkan penanganan di rumah sakit.

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Bupati Ratu Rachmatuzakiyah menekankan bahwa tidak ada lagi keraguan mengenai hak-hak ketenagakerjaan korban. Sebelumnya, kekhawatiran muncul mengenai apakah seluruh karyawan termasuk yang bekerja di shift malam atau karyawan kontrak telah terdaftar. Namun, hasil pemeriksaan data oleh BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa seluruh pekerja yang sedang bertugas saat kejadian termasuk dalam skema jaminan. Ini berarti kewajiban perusahaan untuk memberikan perlindungan penuh telah terpenuhi melalui mekanisme BPJS, sehingga negara hadir memberikan jaminan bagi para pekerja yang menjadi korban.

Dukungan Fasilitas dan Pendampingan Keluarga Korban

Selain jaminan finansial melalui BPJS, Pemerintah Kabupaten Serang juga menyiapkan dukungan fasilitas logistik dan psikologis bagi keluarga korban. Bupati Ratu Rachmatuzakiyah menyatakan bahwa pemerintah daerah akan menyediakan ambulans untuk pengangkutan jenazah, peti jenazah, serta berbagai kebutuhan pendampingan lainnya. Dukungan ini diberikan secara langsung untuk meringankan beban keluarga yang sedang berduka. Selain itu, pemerintah juga mempersiapkan ruang untuk pendampingan psikologis agar keluarga korban dapat melewati masa sulit ini dengan dukungan emosional yang memadai dari instansi terkait.

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Perasaan duka cita mendalam disampaikan secara personal oleh Bupati kepada keluarga korban yang kehilangan anggota keluarga. Pemerintah Kabupaten Serang ingin menyampaikan turut berduka atas banyaknya korban yang terdampak dalam kebakaran di PT Fonusa Agung Mulia. Ratu Rachmatuzakiyah berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta kesabaran dalam menghadapi musibah ini. Langkah ini menunjukkan kepedulian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan warga dan korban bencana yang terjadi di wilayahnya, sekaligus sebagai bentuk solidaritas sosial yang tinggi.

Proses Evakuasi dan Dampak Bencana di Lokasi Kebakaran

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang hingga Minggu sore, tercatat sebanyak 24 kantong jenazah telah dievakuasi. Jenazah-jenazah tersebut dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Banten di Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. Sementara itu, proses pencarian korban lainnya masih terus dilakukan karena adanya area yang masih berbahaya. Korban yang terjebak terdiri atas pekerja laki-laki dan perempuan yang berada di dalam bangunan saat api melanda sekitar pukul 17.00 WIB. Data pasti jumlah korban masih terus diverifikasi karena pihak perusahaan sedang mencocokkan catatan kehadiran dengan pergantian shift kerja.

Proses pemadaman dan evakuasi di dalam area pabrik masih menghadapi kendala karena titik api belum sepenuhnya padam. Material yang terbakar juga sulit dipadamkan, sehingga petugas harus bekerja ekstra keras. Penanganan di lapangan melibatkan unsur gabungan dari Basarnas, BPBD Provinsi Banten, BPBD Kabupaten Serang, Polda Banten, Polres Serang, TNI, serta manajemen perusahaan. Dalam peninjauan lokasi kebakaran tersebut, Bupati Serang turut didampingi oleh Kapolres Serang AKBP Moehamad Probandono Bobby Danuardi beserta sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang. Koordinasi multipihak ini diharapkan dapat mempercepat proses evakuasi dan pemulihan kawasan industri.