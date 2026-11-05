Bupati Ngawi Raih Penghargaan Kedaulatan Pangan Beras di Wilwatikta Awards 2026

Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono menerima penghargaan kedaulatan pangan beras di Surabaya, menegaskan peran daerah dalam ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

Kabupaten Ngawi berhasil meraih penghargaan bergengsi dalam kategori Kedaulatan Pangan komoditas beras pada acara JawaPos.com Wilwatikta Awards 2026. Penghargaan ini diserahkan secara langsung oleh CEO JawaPos.com, Dhimas Ginanjar, kepada Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono, di Legacy Ballroom, Surabaya, pada hari Jumat, tanggal 30 Oktober. Penyerahan trofi tersebut menjadi simbol apresiasi tertinggi atas konsistensi pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor pertanian di wilayah tersebut.

Apresiasi Konsistensi Pengembangan Pertanian Daerah

Perolehan trofi ini bukan sekadar simbol, melainkan penghargaan konkret atas upaya berkelanjutan Ngawi dalam memperkuat sektor pertanian. Capaian tersebut menegaskan posisi strategis Kabupaten Ngawi dalam mendukung pasokan pangan nasional melalui kontribusi nyata dari sektor pertanian daerah. Pemerintah daerah menggunakan pengakuan ini sebagai dorongan moral untuk terus memperkuat infrastruktur pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani secara signifikan di masa depan.

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Model Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat

Pemerintah daerah Ngawi menempatkan capaian ini sebagai hasil nyata dari keterlibatan berbagai pihak secara aktif. Bupati Ony Anwar Harsono menegaskan bahwa pembangunan pertanian tidak dapat berjalan optimal jika hanya mengandalkan tenaga pemerintah saja. Aktivitas dan peran serta petani menjadi elemen penting yang menentukan keberlanjutan sektor ini, sehingga kolaborasi antara aparat dan masyarakat tani menjadi kunci utama keberhasilan program pembangunan.

Fokus pada Komoditas Beras dan Ketahanan Pangan

Komoditas beras menjadi fokus utama dalam kategori penghargaan yang berhasil diraih oleh Ngawi kali ini. Pengakuan tersebut berkaitan erat dengan peran daerah dalam memastikan dukungan pasokan pangan melalui peningkatan produktivitas petani lokal. Dengan menargetkan komoditas beras, Ngawi menegaskan komitmennya terhadap upaya menjaga keberlanjutan pertanian sekaligus mempertahankan kontribusi daerah yang vital bagi ketahanan pangan nasional secara keseluruhan.

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Penilaian Berbasis Data Presisi dan Objektif

Acara penganugerahan ini mengangkat tema besar yaitu "Apresiasi Kinerja Pembangunan Pemerintah Daerah Berbasis Data Presisi dan Objektif". Tema tersebut menempatkan capaian pembangunan daerah dalam kerangka penilaian yang mengutamakan validitas data sebagai dasar evaluasi kinerja. Bagi Ngawi, penghargaan sektor pangan ini mencerminkan kinerja pertanian yang selama ini ditopang oleh sinergi kuat antara pemerintah daerah bersama masyarakat, serta didukung oleh pengelolaan data yang akurat.

Next Steps Penguatan Sektor Unggulan Ngawi

Dengan predikat sebagai pemenang kategori Kedaulatan Pangan, Ngawi kini memiliki mandat untuk terus meningkatkan kualitas hasil pertanian. Langkah selanjutnya adalah penguatan sistem distribusi dan peningkatan nilai tambah produk beras agar kesejahteraan petani meningkat secara merata. Event di Legacy Ballroom ini menjadi titik awal untuk menggalang dukungan lebih luas guna memajukan ekosistem pertanian yang tangguh dan berkelanjutan di Kabupaten Ngawi.