Bupati Muara Enim Edison Ditangkap KPK

Bupati Muara Enim Edison ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama sembilan orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Jakarta dan Sumatera Selatan.

Bupati Muara Enim Edison ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) bersama sembilan orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Jakarta dan Sumatera Selatan .

Hingga kini belum diketahui kasus yang menjerat mereka. Sebelum kena OTT, Bupati Muara Enim Edison masih sempat memimpin kegiatan apel di lapangan Pemkab Muara Enim, Senin (8/6) pagi. Apel ini dihadiri seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dari setiap organisasi perangkat daerah (OPD) Muara Enim. Hingga berita diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pejabat Pemkab Muara Enim.

Sebelumnya, KPK menyegel ruang kerja Bupati Muara Enim, usai operasi tangkap tangan (OTT), Senin (8/6). KPK diketahui mengamankan sepuluh orang, termasuk Bupati Muara Enim Edison. Selain ruang bupati, penyidik KPK juga menggeledah dan menyegel ruangan lain, yakni ruang kerja Asisten II Setda Muara Enim dan Dinas Pendidikan Muara Enim. Di Dinas Pendidikan Muara Enim, setidaknya ada lima ruangan yang disegel KPK.

Yakni Ruang Perencanaan, Ruang Sekretaris Dinas, Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Ruang Kebudayaan. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, pihaknya belum dapat memberikan informasi lebih lanjut terkait OTT berikut penyegelan dan penggeledahan. Dalam OTT ini, KPK mengamankan Bupati Muara Enim Edison dan sembilan orang lain di Jakarta dan Sumatera Selatan. Namun Budi belum menjelaskan kasus yang menjerat mereka





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Bupati Muara Enim Edison KPK Operasi Tangkap Tangan (OTT) Jakarta Sumatera Selatan

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