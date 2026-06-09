Bupati Muara Enim Ditetapkan sebagai Tersangka Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.

Menurut Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein, para rekanan mengirim setoran uang ke sejumlah rekening penampungan atas nama orang lain. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim Abi Nurwardani diduga mendistribusikan uang setoran kepada sejumlah pihak, termasuk Edison. Uang tersebut digunakan untuk keperluan-keperluan pribadi Edison. KPK juga menetapkan tiga tersangka lainnya dalam kasus ini, yaitu pegawai pemasaran PT Millenium Solusi Abadi Cory Erin Hardi dan keponakan Edison, Adi Triyadi.

Mereka ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) ke-12 KPK pada 8 Juni 2026. Pada 9 Juni 2026, KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa serta penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2025-2026





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KPK Korupsi Bupati Muara Enim Edison

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