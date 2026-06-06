Bupati Mimika Johannes Rettob Minta Refleksi dan Komitmen Kuat dalam Pelestarian Lingkungan Mimika

Bupati Mimika Johannes Rettob menyerukan refleksi dan komitmen kuat dalam Pelestarian Lingkungan Mimika, menyoroti tantangan modern serta pentingnya aksi nyata dari seluruh elemen masyarakat.

Bupati Mimika Johannes Rettob menyerukan refleksi dan komitmen kuat dalam Pelestarian Lingkungan Mimika , menyoroti tantangan modern serta pentingnya aksi nyata dari seluruh elemen masyarakat. Bupati Mimika Johannes Rettob menyerukan refleksi dan komitmen kuat dalam Pelestarian Lingkungan Mimika , menyoroti tantangan modern serta pentingnya aksi nyata dari seluruh elemen masyarakat.

(AntaraNews), mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melakukan refleksi mendalam tentang sejauh mana upaya menjaga kelestarian lingkungan telah dilakukan. Pernyataan penting ini disampaikan dalam momentum peringatan Sedunia yang jatuh pada tanggal 5 Juni. Bupati Rettob secara khusus menekankan komitmen bersama untuk merawat daerah Mimika yang dicintai. Kabupaten Mimika diberkahi dengan kekayaan alam yang luar biasa, membentang dari puncak gunung yang menjulang tinggi hingga keindahan garis pantai yang memukau.

Anugerah ini, menurut Bupati, membawa serta tanggung jawab besar yang harus diemban oleh setiap individu dan lembaga. Pelestarian lingkungan Mimika menjadi kunci keberlanjutan bagi generasi mendatang. yang kian kompleks, kebutuhan mendesak untuk melindungi ekosistem hutan, serta menjaga kualitas air dan udara, diperlukan aksi nyata dan sinergitas yang kuat. Johannes Rettob berharap agar semua pihak dapat bekerja sama mewujudkan lingkungan Mimika yang bersih, sehat, dan lestari. Mimika saat ini dihadapkan pada sejumlah tantangan lingkungan yang memerlukan perhatian serius dan solusi berkelanjutan.

Isu-isu krusial mencakup pengelolaan sampah yang masih belum optimal, urgensi perlindungan ekosistem hutan yang kaya keanekaragaman hayati, serta upaya menjaga kualitas air dan udara agar tetap bersih. Bupati Rettob menegaskan bahwa tantangan ini tidak dapat diselesaikan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak. Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika telah mengambil beberapa langkah progresif untuk mendukung Pelestarian Lingkungan Mimika.

Terobosan yang telah dilakukan antara lain meliputi penerbitan surat edaran yang membatasi penggunaan sampah plastik, pembentukan kios dan bank sampah sebagai fasilitas pengelolaan limbah, serta penyusunan peraturan daerah (perda) yang mengatur secara spesifik tata cara membuang sampah. Inisiatif ini dirancang untuk menumbuhkan kesadaran dan disiplin masyarakat. Meski demikian, Bupati Johannes Rettob secara jujur mengakui bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap terobosan ini belum merata. Terobosan ini memang diikuti oleh masyarakat tetapi tidak semua, masih saja masyarakat membuang sampah sembarangan.

Mungkin juga pengawasan kami pemerintah belum berjalan secara efektif, ujarnya. Pernyataan ini menyoroti perlunya pengawasan yang lebih intensif dan peningkatan partisipasi aktif dari seluruh warga Mimika. Indonesia, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Mimika, dan seluruh mitra kerja yang relevan. Sinergi ini dianggap krusial untuk mencapai tujuan bersama dalam menjaga kelestarian alam Mimika.

Salah satu wujud nyata dari kolaborasi tersebut adalah penyelenggaraan pameran lingkungan hidup, yang berfungsi sebagai platform edukasi yang sangat efektif. Pameran ini dirancang untuk menampilkan berbagai inovasi, menyebarkan informasi edukatif, serta memamerkan kreativitas dalam pengelolaan lingkungan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik. Bupati Rettob secara khusus menyoroti pentingnya pameran ini sebagai media edukasi bagi generasi muda.

Beliau berharap, melalui kegiatan semacam ini, dapat ditumbuhkan rasa cinta dan kepedulian yang mendalam terhadap pelestarian lingkungan alam sejak usia dini. Ini merupakan investasi jangka panjang untuk masa depan lingkungan Mimika yang lebih baik. Selain itu, pameran lingkungan hidup juga berperan sebagai sarana penting untuk berbagi informasi dan teknologi ramah lingkungan terkini. Diharapkan, acara ini dapat memantik semangat bagi para pelaku usaha dan masyarakat luas untuk mengimplementasikan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan





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