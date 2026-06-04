Bupati Lebak Giat Tanam Padi Varietas PS 08 Untuk Dorong Produktivitas hingga 8,7 Ton per Hektare

Program penanaman padi unggul PS 08 di Desa Kolelet Wetan melibatkan Bupati Lebak, petani, dan Yayasan Bhakti Bela Negara. Dengan lahan percontohan sepuluh hektare, target produksi diproyeksikan naik menjadi delapan koma tujuh ton per hektare, memperkuat peran Lebak sebagai lumbung pangan Banten dan mendukung ketahanan pangan nasional.

Pada tanggal empat Juni dua ribu dua puluh enam, Pemerintah Kabupaten Lebak kembali menggelar kegiatan penanaman padi varietas unggul PS 08 di Desa Kolelet Wetan, Kecamatan Rangkasbitung.

Acara yang dilaksanakan pada pagi hari itu dihadiri langsung oleh Bupati Lebak, Moch Hasbi Asyidiki Jayabaya, bersama para petani lokal serta perwakilan lembaga pendukung pertanian. Program ini dirancang untuk meningkatkan hasil panen hingga mencapai delapan koma tujuh ton per hektare, angka yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan produktivitas rata‑rata sebelumnya yang berkisar antara enam koma tiga hingga tujuh ton per hektare.

Bupati Hasbi menegaskan bahwa penguatan sektor pangan menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan daerah, mengingat posisi strategis Lebak sebagai penyangga kebutuhan pangan wilayah Jabodetabek. Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta dukungan dari organisasi non‑pemerintah seperti Yayasan Bhakti Bela Negara dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Dalam sambutannya, Hasbi menekankan bahwa keberhasilan program ketahanan pangan tidak dapat dicapai secara unilateral.

Ia mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah untuk meningkatkan kerja sama lintas sektor, sehingga kebijakan pembangunan dapat dijalankan secara lebih terintegrasi dan efektif. Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Dewan Pengurus Nasional Bidang Ketahanan Pangan Yayasan Bhakti Bela Negara, Mayjen TNI (Purn) Tri Martono, menyampaikan dukungan penuh terhadap penanaman padi PS 08. Menurutnya, tindakan menanam padi ini bukan sekadar aktivitas pertanian, melainkan simbol komitmen bersama untuk menstabilkan harga pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, dan memperkuat kedaulatan pangan Indonesia.

Ia juga mengapresiasi kehadiran Bupati yang turun langsung ke lahan, menegaskan bahwa kepedulian pemimpin daerah terhadap petani menjadi contoh nyata kolaborasi yang produktif. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Rahmat Yuniar, memberikan keterangan teknis terkait pelaksanaan program. Lahan percontohan yang digunakan seluas sepuluh hektare jauh melebihi demplot standar satu hingga dua hektare, menunjukkan ambisi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan skala produksi.

Dari total luas persawahan Kecamatan Rangkasbitung yang mencapai seribu dua ratus dua puluh delapan hektare, Desa Kolelet memiliki seratus delapan hektare, dengan kelompok tani setempat mengelola dua puluh delapan hektare. Rahmat optimis bahwa varietas PS 08 akan mampu meningkatkan produktivitas secara signifikan, sehingga pendapatan petani dapat naik dan posisi Lebak sebagai lumbung pangan Provinsi Banten semakin kuat.

Ia menutup paparan dengan harapan bahwa target delapan koma tujuh ton per hektare dapat tercapai, menjadikan program ini model replicable bagi daerah lain yang memiliki potensi pertanian serupa





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Pertanian Ketahanan Pangan Lebak Varietas PS 08 Kolaborasi Pemerintah

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