Bupati Lampung Selatan Apresiasi Petugas Karhutla di Lamsel Fest 2026

Bupati Radityo Egi Pratama mengajak petinggi keselamatan bernyanyi bersama di Lamsel Fest 2026 sebagai bentuk hormat bagi petugas yang menangani karhutla selama HUT ke-70 Kabupaten Lampung Selatan.

Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama mengadakan momen istimewa pada malam penutupan festival, di mana beliau mengajak para anggota Satpol PP, petugas pemadam kebakaran (Damkar), dan perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk bernyanyi bersama. Aksi solidaritas ini secara khusus ditujukan sebagai bentuk apresiasi tertinggi dan penghormatan mendalam bagi para petugas lapangan yang telah berjuang keras dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah tersebut.

Dialog Empati Petugas Darurat dan Masyarakat

Keputusan Bupati Radityo Egi Pratama untuk mengajak para petugas keselamatan tersebut bernyanyi bersama melalui lagu "Jangan Menyerah" bukanlah sekadar hiburan semata, melainkan sebuah pernyataan resmi dari pemerintah daerah. Momen tersebut menjadi bukti nyata apresiasi sekaligus penghormatan bagi para petugas yang berjuang menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap mengancam keamanan warga.

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Ajakan bernyanyi bersama itu juga berfungsi sebagai ungkapan solidaritas yang kuat bagi masyarakat yang terdampak bencana. Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah memahami betul beratnya beban yang dipikul oleh para petugas di garis depan. Dedikasi mereka diakui sebagai bagian penting dalam upaya menghadapi bencana dan melindungi masyarakat dari dampak buruk karhutla.

Spirit Of Krakatau sebagai Tema Utama Festival

Lamsel Fest 2026 berlangsung pada 10-15 November 2026 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-70 Kabupaten Lampung Selatan. Pesan tentang semangat pantang menyerah yang disampaikan melalui lagu tersebut selaras sepenuhnya dengan tema Lamsel Fest 2026, yakni Spirit of Krakatau yang dipilih sebagai identitas utama perayaan tahun ini.

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Dalam rangkaian festival, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menjelaskan bahwa tema tersebut mencerminkan karakter masyarakat Lampung Selatan yang tangguh dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan. "Spirit of Krakatau ini ingin menyampaikan pesan bahwa masyarakat Lampung, khususnya Lampung Selatan, tidak gampang putus asa dan memiliki resiliensi tinggi," terang Radityo Egi Pratama dengan tegas.

Penjelasan lebih lanjut dari bupati menambahkan bahwa tujuan utama tema ini adalah untuk menyadarkan kembali generasi muda maupun masyarakat umum bahwa masyarakat Lampung adalah orang-orang hebat yang mampu bertahan di bawah tekanan manapun. Pengakuan ini diberikan secara publik di depan ribuan warga yang hadir untuk merayakan ulang tahun daerah mereka yang telah berusia tujuh dekade.

Hiburan Musikal dan Apresiasi Publik

Selain menghadirkan pesan solidaritas, grup musik ternama D'MASIV menghibur pengunjung dengan sejumlah lagu populer yang sangat digemari. Band tersebut menampilkan hits besar seperti Cinta Ini Membunuhku , Tanpa Kata , dan Diam Tanpa Kata di atas panggung utama yang telah disiapkan secara megah.

Grup musik tersebut juga membawakan karya terbaru bersama formasi baru mereka, menunjukkan bahwa festival ini tidak hanya merayakan sejarah, tetapi juga perkembangan budaya kontemporer. Kemeriahan panggung berlanjut melalui penampilan Ndarboy dan Nathalie Holscher yang turut mengisi rangkaian hiburan pada malam penutupan. Hal ini menambah variasi atraksi seni yang ditampilkan kepada publik.

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Panggung utama Lamsel Fest 2026 pun menjadi ruang untuk menyampaikan rasa terima kasih tersebut kepada seluruh elemen masyarakat. Kebersamaan antara petugas, musisi, dan warga menghadirkan suasana yang berbeda pada malam penutupan festival, menciptakan ikatan emosional yang kuat antara pemerintah dan rakyat.

Dampak Sosial dan Aksesibilitas Festival Gratis

Antusiasme masyarakat terlihat sepanjang penyelenggaraan festival yang berlangsung selama beberapa hari. Rendi Saputra, pengunjung asal Kalianda, menilai Lamsel Fest 2026 berlangsung meriah dan penuh energi positif. Ia berharap kegiatan serupa dapat kembali digelar setiap tahun untuk menjaga semangat kebersamaan warga Lampung Selatan.

Selama tiga hari penyelenggaraan, rangkaian konser musik dalam Lamsel Fest 2026 dapat dinikmati masyarakat tanpa dipungut biaya sama sekali. Seluruh kegiatan festival juga terbuka gratis bagi warga, sebuah langkah strategis untuk memastikan bahwa perayaan HUT ke-70 ini benar-benar milik semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Lamsel Fest 2026 berlangsung pada 10-15 November 2026 dalam rangka HUT ke-70 Kabupaten Lampung Selatan, dan seluruh acaranya terbuka gratis bagi masyarakat. Momen kebersamaan malam penutup menjadi salah satu kado HUT Lampung Selatan untuk rakyat, mengakhiri rangkaian perayaan dengan kesan mendalam dan penuh makna bagi seluruh peserta yang hadir.