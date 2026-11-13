Bupati Kupang Yosef Lede Dilaporkan atas Dugaan Pemerkosaan di Rumah Dinas

Polda NTT menangani laporan dugaan kekerasan seksual yang menyeret Bupati Kupang Yosef Lede, dengan merujuk pada UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) membenarkan telah menerima laporan dugaan pemerkosaan yang melibatkan Bupati Kupang Yosef Lede. Laporan tersebut diterima pada Kamis (12/11/2026) dari korban berinisial RWM (21). Kepala Bidang Humas Polda NTT Komisaris Besar Henry Novika Chandra menyampaikan informasi itu melalui keterangan tertulis pada Jumat (13/11/2026).

Peristiwa yang dilaporkan terjadi di rumah dinas Bupati Kupang yang beralamat di Jalan RA Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, pada Rabu (11/11/2026) malam. Laporan itu tercatat dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT, dan terlapor berinisial YL disebut sebagai Yosef Lede.

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Kronologi Dugaan Kekerasan Seksual di Rumah Dinas

Menurut Henry Novika Chandra, peristiwa bermula ketika korban bersama sejumlah saksi mendatangi lokasi setelah memperoleh informasi mengenai penawaran pekerjaan. Dalam pertemuan tersebut, korban mengaku mengalami tindakan yang diduga mengarah pada kekerasan seksual fisik oleh terlapor.

Henry menjelaskan, setelah kejadian itu korban berupaya menghubungi saksi untuk meminta pertolongan. Saksi kemudian menjemput korban agar meninggalkan lokasi.

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Sebuah sumber tepercaya yang memberikan keterangan pada Kamis (12/11/2026) tengah malam menyebut korban diiming-imingi pekerjaan oleh terlapor. Sumber tersebut juga menuturkan korban melaporkan peristiwa itu kepada orangtuanya, sebelum ibu korban, korban, dan petugas dinas perlindungan perempuan dan anak mendatangi Polda NTT. Sumber itu menyatakan keduanya masih memiliki hubungan keluarga, tanpa merinci hubungan tersebut.

Langkah Penyidik Polda NTT dan Dasar Hukum Penanganan

Polda NTT memastikan penanganan perkara berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Henry menegaskan kepolisian menangani setiap laporan secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel.

Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda NTT Komisaris Besar Nova Irone Surentu menambahkan penyidik telah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Bhayangkara terkait pemeriksaan medis dan hasil visum et repertum. Penyidik juga menyiapkan rujukan pendampingan psikologis bagi korban.

Henry menyatakan kepolisian menjunjung asas praduga tak bersalah. Tahapan penyelidikan meliputi pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi-saksi, dan klarifikasi terhadap pihak terlapor.

Posisi Dinas PPA NTT dan Imbauan Polisi kepada Publik

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak NTT Jeny Widyawati menyatakan pihaknya bersama pelapor mendampingi korban di tempat yang aman. Menurut Jeny, korban mengalami trauma dan kini menjalani pemeriksaan oleh psikolog.

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Jeny menegaskan peran lembaganya bersifat mendampingi. Ia membatasi penjelasan lebih rinci karena kasus tersebut masih ditangani kepolisian, dan ingin memastikan pelapor yang juga diduga korban tidak berada dalam tekanan saat memberikan kesaksian.

Henry mengimbau masyarakat menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Ia juga meminta semua pihak menjaga identitas dan privasi korban agar tidak menimbulkan dampak psikologis tambahan.

Dampak bagi Korban dan Status Dugaan Pemerkosaan

Dugaan pemerkosaan ini masih berstatus dugaan dan belum dibuktikan melalui proses hukum. Polda NTT menyatakan fakta hukum akan diungkap berdasarkan alat bukti yang diperoleh penyidik.

Bagi korban, pemeriksaan medis dan pendampingan psikologis menjadi langkah awal pemulihan, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 yang menurut Henry menjadi acuan pemenuhan hak-hak korban. Hingga keterangan tertulis disampaikan, belum ada jadwal sidang atau tanggal pemeriksaan lanjutan yang diumumkan kepolisian.

Publik diminta mengikuti perkembangan perkara melalui keterangan resmi Polda NTT, dengan tetap menjaga privasi korban serta menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi.