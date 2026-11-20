Pemerintah Kabupaten Kudus resmi menerima dokumen rekomendasi teknis dari Kemenpora untuk pembangunan Stadion Wergu Wetan, membuka jalan untuk peletakan batu pertama di awal Desember 2026.

Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, telah secara resmi menerima dokumen penting yang menjadi kunci dimulainya konstruksi fasilitas olahraga utama di daerah tersebut. Bupati Kudus Sam'ani Intakoris didampingi oleh pejabat daerah telah menerima surat rekomendasi teknis (Rekomtek) pembangunan Stadion Wergu Wetan langsung dari Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga ( Kemenpora) Republik Indonesia pada Jumat, 20 November 2026.

Penerimaan dokumen administratif ini menandai berakhirnya masa penantian panjang bagi pemerintah daerah dan masyarakat Kota Kretek terkait peresmian proyek infrastruktur olahraga tersebut. Langkah formal ini dikonfirmasi melalui rilis resmi yang diterima oleh Kantor Berita ANTARA, yang menyatakan bahwa terbitnya Rekomtek merupakan syarat mutlak dan legal bagi diadakannya kegiatan konstruksi fisik stadion berstandar internasional di wilayah Kudus.

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Proses Penerimaan Dokumen di Kemenpora

Upacara serah terima dokumen Rekomtek berlangsung di lingkungan kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga di Jakarta, di mana Bupati Kudus Sam'ani Intakoris disambut secara langsung oleh pejabat senior instansi tersebut. Dalam pertemuan yang dilakukan pada 20 November 2026 ini, Bupati didampingi oleh Pelaksana Tugas Asisten Deputi Sarana dan Prasarana Olahraga Prestasi Kemenpora, Jaelani, serta Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Kemenpora, Andry Manuella Ginting.

Kehadiran pejabat teknis Kemenpora ini mengindikasikan bahwa proses verifikasi administrasi dan kelayakan teknis yang diajukan oleh Pemkab Kudus telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh pusat. Kehadiran Jaelani dan Andry Manuella Ginting dalam sesi penerimaan ini bukan sekadar prosedural, namun menunjukkan adanya koordinasi langsung antara pemda dengan kementerian pemberi bantuan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar nasional.

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Visi Infrastruktur Olahraga Berstandar FIFA

Stadion Wergu Wetan direncanakan dirancang sebagai sarana olahraga kebanggaan masyarakat yang mampu menjawab tuntutan standar nasional maupun internasional. Bupati Sam'ani Intakoris menegaskan bahwa pembangunan fasilitas ini didedikasikan untuk memenuhi harapan besar warga Kudus akan ketersediaan infrastruktur yang representatif dan berkualitas tinggi. Target utamanya adalah menghadirkan stadion yang berstandar FIFA untuk mendukung pembinaan atlet profesional.

Fasilitas ini akan menjadi jantung baru bagi pengembangan prestasi olahraga di Kota Kretek, tidak hanya untuk kebutuhan pertandingan lokal namun juga untuk menarik event berskala nasional. Dengan memiliki infrastruktur kelas dunia, Pemkab Kudus berharap dapat meningkatkan daya saing atlet-atlet muda dari daerah ini di kancah persepakbolaan Indonesia. Proses panjang yang ditempuh Pemkab Kudus dalam memperjuangkan proyek ini akhirnya membuahkan hasil positif yang signifikan.

Jadwal Pelaksanaaan dan Dampak bagi Masyarakat

Setelah seluruh proses administrasi dan perizinan yang tersisa dirampungkan, pelaksanaan peletakan batu pertama atau groundbreaking untuk Stadion Wergu Wetan dijadwalkan akan dilakukan pada awal bulan Desember 2026. Perkiraan waktu ini memungkinkan adanya celah keamanan administrasi agar tidak ada hambatan birokrasi yang menghambat dimulainya aktivitas konstruksi fisik. Langkah jemput bola yang dilakukan oleh Bupati Kudus telah terbukti efektif dalam mempercepat proses ini.

Terbitnya dokumen Rekomtek ini memberikan angin segar dan titik terang bagi seluruh stakeholders yang terlibat dalam proyek strategis nasional ini. Bupati Sam'ani Intakoris menyatakan bahwa ini adalah kabar baik bagi masyarakat Kudus dan menjadi wujud nyata dedikasi pemerintah daerah untuk kemajuan infrastruktur. Proses pembangunan stadion ini akan segera terealisasi setelah tahapan administratif final diselesaikan sebelum awal Desember 2026.