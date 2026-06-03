Bupati Kepulauan Seribu Mendorong Pengembangan Destinasi Wisata di Pulau Untung Jawa

Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fadjar Churniawan meninjau sejumlah lokasi pariwisata di Pulau Untung Jawa dan mendorong pengembangan destinasi wisata di daerah tersebut.

Bupati Kepulauan Seribu , Muhammad Fadjar Churniawan meninjau sejumlah lokasi pariwisata di Pulau Untung Jawa , Rabu (3/6/2026). Ia mendorong pengembangan destinasi wisata yang ada di Pulau Untung Jawa , Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, agar semakin banyak wisatawan yang berkunjung ke daerah itu.

Bupati tersebut melakukan monitoring penataan kawasan di Pulau Untung Jawa dan melihat beberapa lokasi yang perlu dikembangkan dan dikelola lebih baik lagi. Langkah ini dilakukan untuk memantau berbagai wilayah yang ada di Pulau Untung Jawa yang bisa dikembangkan dari sektor pariwisata. Pihaknya bersama jajaran mengunjungi beberapa lokasi mulai dari Jembatan Pengantin, Taman Mangrove dan Taman Sakura. Kegiatan ini diharapkan bisa memantau tahapan pengembangan sektor wisata sehingga menambah daya tarik wisatawan.

Sebelumnya 13.020 wisatawan mancanegara dan nusantara mengunjungi sejumlah destinasi wisata yang ada di Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta dalam dua hari libur yakni Sabtu (30/5) dan Minggu (31/5) yang bertepatan dengan libur Hari Raya Waisak. Banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Kepulauan Seribu menunjukkan bahwa destinasi wisata di daerah tersebut masih menjadi pilihan bagi wisatawan untuk menikmati saat libur Hari Raya Waisak tahun ini





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Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fadjar Churniawan Pulau Untung Jawa Destinasi Wisata Kepulauan Seribu

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