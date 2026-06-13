Bupati Bulungan Minta Perusahaan Proyeksikan Kebutuhan Tenaga Kerja Lima Tahun ke Depan

Pemerintah Kabupaten Bulungan meminta perusahaan-perusahaan untuk menyusun proyeksi kebutuhan tenaga kerja hingga lima tahun ke depan agar dapat mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja lokal dan menekan angka pengangguran. Data proyeksi ini akan menjadi dasar dalam merancang program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri.

Bupati Bulungan, Syarwani, meminta perusahaan untuk menyusun proyeksi kebutuhan tenaga kerja hingga lima tahun ke depan sebagai langkah strategis pemerintah daerah. Tujuan utama kebijakan ini adalah menekan angka pengangguran dan mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja lokal .

Permintaan ini meminta data valid yang mencakup spesifikasi dan disiplin ilmu yang dibutuhkan oleh industri setempat. Pemerintah kabupaten memiliki peraturan yang mengamanatkan minimal 80 persen penyerapan tenaga kerja dari warga lokal, namun implementasi target tersebut masih belum maksimal. Pihaknya mengharapkan proyeksi yang detail dapat membantu dalam menyusun program pengembangan sumber daya manusia yang relevan dengan kebutuhan industri. Selain itu, Bupati Syarwani juga menyampaikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang telah berinvestasi dan membuka lapangan kerja di Bulungan.

Saat ini, sekitar 12 ribu orang telah bekerja di kawasan industri Bulungan dan angka tersebut diprediksi akan terus bertambah. Namun, pemerintah daerah harus bekerja keras meningkatkan kapasitas dan kompetensi warga lokal agar dapat memenuhi standar required by the industry. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan tren penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Bulungan, dari 5,03 persen pada 2022 menjadi 4,54 persen pada 2023, 4,33 persen pada 2024, dan diproyeksikan turun menjadi 4,14 persen pada 2025.

Kebijakan proyeksi kebutuhan tenaga kerja diharapkan dapat mempercepat penurunan angka pengangguran tersebut. Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam memastikan bahwa investasi yang datang ke wilayah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat setempat melalui penyerapan tenaga kerja yang optimal. Dengan demikian, antara pemerintah daerah dan industri dapat membangun sinergi yang kuat untuk mencapai tujuan bersama, yakni menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan dan mengurangi ketenagakerjaan





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Proyeksi Tenaga Kerja Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Pengangguran Kesehatan Ketenagakerjaan Investasi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ternyata KPK Tetapkan 5 Tersangka Suap BPK di Kasus Bupati Muara Enim!KPK memperbarui informasi yang telah disampaikan pada kesempatan sebelumnya, dan menyatakan telah menetapkan lima tersangka suap anggota BPK di kasus bupati Muara Enim.

Read more »

Prakiraan Cuaca Jumat 12 Juni 2026, Berikut Kota Besar di Indonesia yang Diguyur Hujan PetirCuaca Indonesia Hari Ini, BMKG Minta Waspada Hujan Lebat hingga Sangat Lebat

Read more »

Info Penting soal Demo Mahasiswa Hari Ini, Perusahaan Swasta Sampai Mengeluarkan ImbauanAda rencana demo mahasiswa hari ini di Jakarta, salah satu perusahaan swasta sampai mengeluarkan edaran berisi imbauan kepada para karyawannya.

Read more »

Masuk Bisnis Minyak, Emiten Happy Hapsoro Caplok Perusahaan IniEmiten milik Happy Hapsoro, PT Raharja Energi Cepu Tbk (RATU) telah resmi menyelesaikan seluruh rangkaian transaksi akuisisi.

Read more »