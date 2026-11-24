Bupati Bogor Rudy Susmanto memberhentikan pegawai PT Sayaga Wisata Bogor yang jadi tersangka makar. Langkah administratif ini diambil untuk menjaga integritas perusahaan.

Bupati Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, telah resmi memberhentikan seorang pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bernama PT Sayaga Wisata Bogor. Pemberhentian ini dilakukan terhadap seorang karyawan yang memiliki inisial NE setelah namanya terjerat dalam kasus hukum yang serius. Ne diduga kuat terlibat dalam perkara dugaan makar terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menjadi perhatian nasional. Keputusan administratif ini menegaskan keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dalam menangani pelanggaran hukum oleh aparatur daerah.

Mekanisme Penghentian Pegawai Tersangka Makar

Rudy Susmanto mengungkapkan bahwa proses pemberhentian pegawai berinisial NE sebenarnya telah dimulai sejak sekitar dua pekan lalu. Langkah ini diambil segera setelah pemerintah daerah memperoleh informasi pertama kali mengenai keterlibatan ne dalam perkara hukum tersebut. Bupati menegaskan bahwa protokol internal Pemkab Bogor tidak menunggu proses hukum pengadilan selesai untuk mengambil tindakan disipliner terhadap karyawannya.

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Saat mengetahui ada pegawai yang terlibat dalam kasus pidana, pihak manajemen BUMD langsung mengambil tindakan tegas. Surat resmi pemberhentian dinyatakan sudah dicetak dan berada di kantor PT Sayaga Wisata Bogor sejak awal proses tersebut. Ne ditetapkan sebagai tersangka pada tahap awal dalam perkara yang berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Perkembangan kasus ne kemudian meluas dari dugaan pelanggaran ITE menjadi penyidikan kasus yang lebih berat. Penyidik menambahkan dimensi dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto dalam berkas perkara tersebut. Namun, dasar pemberhentian ne tetap merujuk pada keterlibatan awal dalam kasus hukum yang merugikan negara dan integritas birokrasi.

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Sikap Tegas Pemkab dan Posisi Direksi Sayaga

Rudy Susmanto menegaskan bahwa segala bentuk tindakan yang merugikan negara adalah hal yang tidak dapat ditoleransi. Penegasan ini berlaku mutlak bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor, termasuk pegawai BUMD dan masyarakat umum. Beliau mengingatkan bahwa negara hukum Indonesia menganut nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang luhur.

Menurut Bupati, segala perbuatan yang mengarah pada tindakan makar atau pengkhianatan terhadap negara adalah batas merah. Tidak ada toleransi bagi oknum apapun yang berusaha merusak kedaulatan negara melalui berbagai metode, termasuk pemanfaatan teknologi informasi. Langkah tegas ini bertujuan menciptakan rasa aman dan kepercayaan publik terhadap aparatur pemerintahan daerah.

Sementara itu, Direktur Utama PT Sayaga Wisata Bogor, Sambas Setia Permana, memastikan bahwa pemberhentian ne telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Ia menjelaskan bahwa tindakan ini adalah langkah administratif dan organisatoris murni yang telah diterapkan di perusahaan. Perusahaan menjaga standar operasional prosedur untuk menjaga keberlangsungan bisnis yang sehat dan transparan.

Dampak Operasional dan Langkah Ke Depan

Pemberhentian ne dianggap sebagai langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan operasional perusahaan milik daerah. Langkah ini juga berfungsi untuk meningkatkan efektivitas organisasi dalam melayani kepentingan masyarakat Kabupaten Bogor. PT Sayaga Wisata berkomitmen untuk melindungi kepentingan perusahaan serta seluruh pemangku kepentingan yang ada di dalamnya.

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Keputusan ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap manajemen BUMD di lingkungan Pemkab Bogor. Seluruh pegawai BUMD diimbau untuk tetap menjaga integritas dan mentaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses penyidikan hukum terhadap ne masih berjalan di lembaga penegak hukum terkait untuk menentukan vonis akhir.

Pemerintah Kabupaten Bogor akan terus memantau perkembangan kasus ne melalui saluran hukum yang berlaku. Koordinasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan akan dijaga untuk memastikan keadilan ditegakkan tanpa hambatan birokrasi. Integritas aparatur negara tetap menjadi prioritas utama dalam setiap pengambilan kebijakan dan tindakan disipliner di lingkungan pemerintah daerah.