Bupati Bogor Rudy Susmanto memecat NE, pegawai PT Sayaga Wisata Bogor, setelah ia ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Bupati Rudy Susmanto resmi memberhentikan NE, seorang pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Sayaga Wisata Bogor. Keputusan administratif ini diambil setelah NE ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Rasional Pemberhentian Pegawai Terkait

Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menyatakan bahwa keputusan pemberhentian tersebut telah diterapkan sekitar dua pekan sebelum pengumuman resmi. Langkah tegas ini diambil segera setelah Pemerintah Kabupaten Bogor menerima informasi akurat terkait keterlibatan pegawai tersebut dalam persoalan hukum yang serius.

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Rudy menekankan bahwa kebijakan pemecatan ini berlaku sejak hari pertama NE ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ia menjelaskan bahwa surat resmi pemberhentian telah resmi diserahkan dan diproses oleh pihak manajemen PT Sayaga.

Menurut penuturan Rudy di Bogor pada Selasa (24/11), tindakan administratif ini bersifat murni korporat. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut diambil untuk menjaga integritas organisasi dan memastikan bahwa seluruh aparatur pemerintahan maupun pegawai BUMD menjunjung tinggi asas hukum dan negara.

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Penegasan Posisi Pemerintah Kabupaten Bogor

Rudy Susmanto menyampaikan prinsip keras dari Pemerintah Kabupaten Bogor bahwa tidak ada toleransi terhadap tindakan yang berpotensi merugikan negara. Prinsip ini mengikat seluruh unsur di lingkungan Pemkab Bogor, baik bagi aparatur sipil, pegawai BUMD, maupun masyarakat umum yang berinteraksi dengan instansi pemerintah.

"Kita negara hukum yang menganut kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Segala hal tindakan yang merugikan negara bahkan menuju ke arah tindakan makar, ya tidak bisa ditolerir," tegas Rudy. Pernyataan ini menegaskan komitmen daerah untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional melalui penindakan administratif.

Pemerintah Kabupaten Bogor juga menyatakan bahwa keputusan ini tidak bermaksud mengadili proses hukum yang sedang berjalan. Fokus utama pemerintah daerah adalah memastikan bahwa aset dan citra daerah tidak tercemar oleh keterlibatan pegawainya dalam konflik hukum tingkat nasional.

Respons Manajemen PT Sayaga Wisata Bogor

Direktur Utama PT Sayaga Wisata Bogor, Sambas Setia Permana, membenarkan bahwa NE telah diberhentikan melalui prosedur dan mekanisme internal perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku. Sambas menerangkan bahwa keputusan ini merupakan kebijakan administratif dan organisatoris yang bertujuan mempertahankan kelangsungan operasional perusahaan.

Langkah korporasi ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas organisasi serta menjaga kepentingan perusahaan bersama seluruh pemangku kepentingan. Sambas menegaskan bahwa pemecatan ini didasarkan pada pertimbangan kelembagaan dan administrasi perusahaan, bukan merupakan bentuk penghakiman terhadap proses hukum yang sedang berjalan.

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Perusahaan BUMN tersebut juga menyatakan bahwa mereka tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Sambas memastikan bahwa proses penanganan perkara sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Perkembangan Penyidikan Bareskrim Polri

Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro, memberikan keterangan di Cibinong, Kabupaten Bogor, pada Jumat (20/11). Ia menyebutkan bahwa sejumlah tersangka dalam perkara penyadapan ilegal juga dimintai keterangan sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana makar.

Brigjen Susatyo menjelaskan bahwa NE merupakan warga sipil yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Polri menemukan kaitan antara peran tersangka II, Iman Imanuddin, yang merencanakan serangan fisik maupun nonfisik.

Sebagai bagian dari pengembangan penyidikan, Bareskrim Polri telah melakukan penggeledahan di lima tempat sejak Kamis (19/11) malam. Empat lokasi penggeledahan berada di wilayah Bogor, sedangkan satu lokasi lainnya terletak di kawasan Curug, Tangerang.

Operasi hukum ini menunjukkan seriusnya penegak hukum dalam mengungkap jaringan yang melibatkan pegawai daerah. Kehadiran NE sebagai tersangka menambah kompleksitas kasus yang kini menjadi perhatian publik dan otoritas terkait di seluruh Indonesia.