Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani hadir dalam peluncuran Geopark Run Series 2026/2027 oleh Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana di Jakarta. Jumat (22/5/2026) Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyambut Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, menjadi tuan rumah olahraga wisata dan Geopark Ijen sebagai titik awal agenda Geopark Run Series 2026/2027. Bupati Ipuk menyampaikan bahwa Banyuwangi memiliki pengalaman panjang dalam penyelenggaraan agenda olahraga berbasis wisata, dan sejumlah agenda telah digelar di kabupaten ujung timur Pulau Jawa itu, mulai balap sepeda internasional hingga lomba lari, termasuk Ijen Gren Trail Run 2025. Geopark Ijen lainnya, termasuk di Taman Nasional Alas Purwo. Sejumlah agenda seperti Duathlon Alas Purwo, Alas Purwo Jungle Run hingga Alas Purwo Geopark Green Run telah digelar di kawasan tersebut. Dalam keterangan tertulisnya, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana telah meluncurkan Geopark Run Series 2026/2027 yang dihadiri langsung Bupati Banyuwangi Ipuk Festiandani, di Jakarta, Jumat (22/5). Menpar Widiyanti menyampaikan, Geopark Run Series merupakan rangkaian kegiatan wisata olahraga berskala nasional, bahkan internasional yang mengangkat potensi destinasi geopark Indonesia melalui olahraga lari. Menurut Menpar Widiyanto, konsep Geopark Run Series mengintegrasikan olahraga lari dengan promosi destinasi geopark serta pemberdayaan masyarakat sekitar melalui sektor ekonomi kreatif dan pariwisata. Banyuwangi menjadi lokasi pembuka rangkaian Geopark Run Series 2026/2027 melalui Ijen Geopark Run yang dijadwalkan pada 23 Agustus 2026. Registrasi peserta Geopark Run Series 2026/2027, dibuka mulai 22 Mei hingga 19 Juli 2026, dan pengambilan(RPC) dijadwalkan pada 21-22 Agustus, sedangkan race day berlangsung pada 23 Agustus 2026 di Banyuwangi. Setelah dari Banyuwangi nantinya dilanjut Minang Geopark Run (Race Day 1 November), Ciletuh Geopark Run (Race Day 17 Januari 2027), dan Belitong Geopark Run (Race Day 18 April).

