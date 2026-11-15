Bupati Bangli Terima Kirab Pataka dan Surat Sakti Pahlawan I Gusti Ngurah Rai di Alun Alun

Pemerintah Kabupaten Bangli menerima kirab pataka dan surat sakti Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai dari Kabupaten Klungkung di Alun Alun Bangli pada 15 November 2026. Bupati Sang Nyoman Sedana Arta menekankan pentingnya semangat patriotisme dan pengetahuan bagi generasi muda menuju Indonesia Emas 2045.

Pemerintah Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, secara resmi menggelar upacara penerimaan kirab pataka dan surat sakti yang merupakan peninggalan sejarah dari Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai.

Acara bersejarah ini berlangsung di Alun-Alun Bangli pada hari Minggu tanggal 15 November 2026, yang merupakan rangkaian peringatan Hari Pahlawan. Hadir dalam upacara tersebut Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta, yang menyambut langsung kirab tersebut dengan penuh khidmat. Penerimaan benda pusaka dan dokumen bersejarah ini juga dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan Kabupaten Klungkung, I Gusti Gede Gunarta, yang bertugas menyerahkan pataka serta surat sakti kepada Bupati Bangli.

Also read Polda DIY Klarifikasi Kontroversi Truk Polis Bertugas Mengamankan Demo Hari Pahlawan

Pesan Strategis Bupati Bangli

Dalam prosesi penyerahan ini, Bupati Bangli didampingi oleh Wakil Bupati I Wayan Diar serta Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika, menunjukkan betapa pentingnya momen ini bagi generasi saat ini untuk memahami nilai-nilai perjuangan para pendahulu. Dalam sambutannya, Bupati Sang Nyoman Sedana Arta menekankan bahwa kirab pataka dan surat sakti ini bukan sekadar ritual upacara, melainkan sebuah momentum strategis bagi generasi muda untuk terus meningkatkan pengetahuan dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan masa depan.

Ia mengingatkan seluruh generasi milenial di Kabupaten Bangli agar tetap giat menggali ilmu, karena pengetahuan dianggap bagaikan sumur yang tidak pernah kering atau bertepi. Tanpa bekal pengetahuan yang memadai, kehidupan akan menjadi gelap gulita dan generasi muda tidak akan mampu bersaing di era Indonesia Emas 2045. Ia juga menegaskan bahwa semangat patriotisme, nasionalisme, dan kecintaan terhadap tanah air yang diwariskan oleh para pahlawan harus terus dijaga, dihargai, dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Advertisement

Perjuangan generasi saat ini telah bergeser bentuknya; tidak lagi mengangkat senjata melawan penjajah, melainkan melalui pengabdian, peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan infrastruktur, serta kontribusi nyata bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Surat sakti yang dikirab ini mengandung pesan perjuangan yang sangat kuat, yang menegaskan bahwa Bali bukanlah tempat untuk melakukan negosiasi atau kompromi dengan pasukan Belanda maupun NICA. Dalam dokumen bersejarah tersebut, disebutkan bahwa rakyat Bali pada masa itu bertekad bulat untuk mengusir pasukan NICA dari Pulau Dewata.

Rute Kirab Pataka Selesai

Mereka berjanji akan berjuang mati-matian, hingga tetesan darah yang terakhir, demi mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan negara. Setelah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bangli, pataka dan surat sakti tersebut kemudian menyusuri berbagai wilayah di Kabupaten Bangli. Rute kirab meliputi Puraja, Desa Peninjoan di Kecamatan Tembuku, Desa Suter, Desa Manikliyu, Desa Landih, Pengotan, Pangejaran, Kintamani, Banjar Yoh, Banjar Malet Gusti, Desa Malet, hingga Kecamatan Susut. Perjalanan kirab ini berakhir di Taman Makam Pahlawan Penglipuran.

Rangkaian acara kirab ini diikuti oleh para veteran, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, perwakilan TNI dan Polri, serta pelajar dan masyarakat umum, menunjukkan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat. Kirab pataka dan surat sakti I Gusti Ngurah Rai ini kemudian akan berlanjut pada hari Senin tanggal 16 November 2026, untuk diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Gianyar sebagai tahap selanjutnya dalam rangkaian kirab di wilayah Bali.