Bupati Aceh Barat Tarmizi: Semua Huntara Sudah Dihuni, Warga Mulai Rasakan Manfaat

Bupati Aceh Barat Tarmizi melaporkan bahwa semua huntara yang dibangun untuk korban bencana alam telah dihuni dan ditempati oleh masyarakat. Pemerintah daerah terus memantau kondisi masyarakat penyintas banjir yang kini menempati huntara, dengan prioritas utama kenyamanan warga. Pemerintah juga memastikan tidak ada atap yang bocor guna menjaga kenyamanan warga selama berada di huntara, sambil menunggu selesainya pembangunan hunian tetap.

Alhamdulillah, semua huntara sudah dihuni dan ditempati masyarakat korban bencana alam , kata Bupati Aceh Barat Tarmizi di Meulaboh, mengutip Antara, Sabtu (16/5/2026). Dia menjelaskan, huntara tersebut tersebar di dua lokasi masing-masing Desa Jambak dan Desa Lawet, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, yang berjarak sekitar 60 kilometer arah timur Meulaboh, ibu kota kabupaten setempat.

Tarmizi menambahkan, pemerintah daerah saat ini terus memantau kondisi masyarakat penyintas banjir yang kini menempati huntara. Ia menegaskan, kenyamanan warga menjadi prioritas utama. Meski sempat ada warga yang ragu dan lebih memilih kompensasi uang di awal, kini mereka mulai merasakan manfaat tinggal di huntara karena fasilitasnya lengkap. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga memastikan tidak boleh ada atap yang bocor guna menjaga kenyamanan warga selama berada di huntara, sambil menunggu selesainya pembangunan hunian tetap, yang akan dilakukan pembangunan oleh BNPB nantinya.

Menanggapi warga yang sebelumnya membangun dapur swadaya dengan material seadanya, pemerintah telah menginstruksikan pendistribusian seng baru untuk seluruh dapur warga.





