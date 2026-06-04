Bupati Aceh Barat dan Danjen Kopassus Perkuat Kolaborasi untuk Ketahanan Pangan dan Infrastruktur

Bupati Aceh Barat bertemu Danjen Kopassus untuk membahas percepatan proyek Irigasi Lhok Guci dan penanganan banjir guna memperkuat ketahanan pangan daerah.

Bupati Aceh Barat , Tarmizi, melakukan kunjungan strategis ke Markas Komando Pasukan Khusus ( Kopassus ) di Jakarta untuk bertemu dengan Danjen Kopassus , Letnan Jenderal TNI Djon Afriandi.

Pertemuan ini bukan sekadar silaturahmi, melainkan momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan institusi militer dalam mendorong pembangunan daerah serta meningkatkan ketahanan pangan di Aceh Barat. Pembahasan utama mencakup percepatan proyek irigasi vital dan penanganan banjir yang selama ini menjadi tantangan utama bagi masyarakat setempat. Salah satu agenda krusial dalam pertemuan tersebut adalah kelanjutan proyek Irigasi Lhok Guci, sebuah infrastruktur yang menjadi sumber air utama bagi sebagian besar lahan sawah di Aceh Barat.

Selama ini, para petani sangat bergantung pada irigasi ini karena lahan mereka hanya mengandalkan tadah hujan. Tanpa pasokan air yang stabil, produktivitas pertanian akan sangat terganggu, sehingga proyek ini menjadi penentu utama ketahanan pangan daerah. Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sempat menyatakan kesiapan mengucurkan anggaran sebesar Rp1 triliun untuk menuntaskan proyek ini. Namun, rencana tersebut tertunda akibat bencana besar di Aceh yang memaksa refocusing anggaran menjadi nol, bertepatan dengan pergantian pejabat di Dirjen SDA.

Kini, posisi Dirjen SDA diamanahkan kepada Mayjen TNI (Purn) Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw, seorang perwira tinggi berlatar belakang Kopassus. Pergantian ini diharapkan membawa angin segar dan percepatan bagi kelanjutan proyek Irigasi Lhok Guci, mengingat pentingnya proyek ini bagi suplai air pertanian dan upaya penguatan ketahanan pangan Aceh Barat. Selain irigasi, pertemuan juga membahas pembangunan kolam retensi yang sangat dibutuhkan untuk mengatasi banjir yang kerap melanda pusat kota dan lingkungan masyarakat perkotaan.

Banjir tidak hanya merusak lahan dan infrastruktur, tetapi juga secara tidak langsung mempengaruhi stabilitas ketahanan pangan melalui kerusakan ekonomi lokal. Letjen Djon Afriandi memiliki ikatan emosional yang kuat dengan Aceh Barat, karena pernah menjabat sebagai Komandan Korem 012/Teuku Umar pada periode 2020-2022. Pengalaman ini membuatnya memahami betul kondisi geografis, sosial, dan kebutuhan mendesak daerah tersebut. Menanggapi aspirasi Bupati Tarmizi, Danjen Kopassus menyatakan kesiapan untuk mengawal agenda pembangunan di Aceh Barat dan membangun komunikasi lintas sektoral dengan berbagai kementerian terkait.

Bupati Tarmizi menambahkan bahwa dukungan penuh dari Danjen Kopassus diharapkan menjadi katalisator bagi berbagai proyek pembangunan, termasuk yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan penanganan bencana, demi kesejahteraan masyarakat Aceh Barat. Sinergi antara pemerintah daerah dan institusi militer ini diharapkan mampu mempercepat realisasi program-program strategis dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas





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Aceh Barat Ketahanan Pangan Irigasi Lhok Guci Kopassus Penanganan Banjir

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