Bung Ropan: Debut Mathew Baker Jadi Kabar Baik bagi Timnas Indonesia

Debut Mathew Baker menjadi kabar baik bagi Timnas Indonesia usai menang 3-0 atas Oman. Pemain 17 tahun itu dinilai tampil tenang tanpa membuat kesalahan fatal.

Bung Ropan menyebut debut Mathew Baker menjadi kabar baik bagi Timnas Indonesia usai menang 3-0 atas Oman. Pemain 17 tahun itu dinilai tampil tenang tanpa membuat kesalahan fatal.

Debut tersebut terasa semakin istimewa karena Baker resmi menjadi pemain termuda yang pernah tampil bersama Timnas Indonesia senior. Pemain keturunan Indonesia-Australia itu melakukannya saat berusia 17 tahun 23 hari. Setelah pertandingan, Baker tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya setelah mendapat kesempatan tampil di hadapan puluhan ribu pendukung Timnas Indonesia. Ia mengakui pengalaman bersama skuad senior selama pemusatan latihan memberinya banyak pelajaran berharga.

Momen paling emosional terjadi setelah pertandingan berakhir ketika para pemain Timnas Indonesia menyanyikan lagu Tanah Airku. Baker mengaku seluruh perasaannya pecah pada momen tersebut. Baker juga menyadari bahwa debut tersebut bukan sekadar penampilan biasa. Ia kini memegang rekor sebagai pemain termuda yang pernah membela Timnas Indonesia senior.

Fakta mengejutkan, sebanyak 75 persen pengguna kripto mengaku bersedia menukar kemenangan tim favorit mereka di Piala Dunia 2026 demi mendapatkan 1 Bitcoin. Debut tersebut terasa semakin istimewa karena Baker resmi menjadi pemain termuda yang pernah tampil bersama Timnas Indonesia senior.

Pemain keturunan Indonesia-Australia itu melakukannya saat berusia 17 tahun 23 hari. Setelah pertandingan, Baker tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya setelah mendapat kesempatan tampil di hadapan puluhan ribu pendukung Timnas Indonesia. Ia mengakui pengalaman bersama skuad senior selama pemusatan latihan memberinya banyak pelajaran berharga. Momen paling emosional terjadi setelah pertandingan berakhir ketika para pemain Timnas Indonesia menyanyikan lagu Tanah Airku.

Baker mengaku seluruh perasaannya pecah pada momen tersebut. Baker juga menyadari bahwa debut tersebut bukan sekadar penampilan biasa. Ia kini memegang rekor sebagai pemain termuda yang pernah membela Timnas Indonesia senior. Fakta mengejutkan, sebanyak 75 persen pengguna kripto mengaku bersedia menukar kemenangan tim favorit mereka di Piala Dunia 2026 demi mendapatkan 1 Bitcoin.

Ranking FIFA terbaru Timnas Indonesia naik 4 peringkat ke posisi 118 dunia usai menang 3-0 atas Oman. Garuda era John Herdman masih berpeluang naik lagi. John Herdman emosional usai Timnas Indonesia hajar Oman 3-0, pecahkan rekor 38 tahun, puji suporter, dan soroti evolusi permainan Garuda jelang Mozambik nanti





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