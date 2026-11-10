Bundaran HI Bersiaga Jelang Demo 10 November 2026, Rantis Disiagakan

Personel gabungan Polri dan TNI bersiaga di Bundaran HI, Jakarta Pusat, jelang demo 10 November 2026 dengan rantis dan water cannon.

Personel gabungan kepolisian dan TNI mulai bersiaga di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Menteng, Jakarta Pusat, jelang aksi demonstrasi yang dijadwalkan pada 10 November 2026. Kehadiran aparat gabungan tersebut terlihat langsung di lapangan sebelum massa aksi dipastikan berkumpul di lokasi.

Berdasarkan pantauan Liputan6.com di lokasi, kendaraan polisi sudah memenuhi area trotoar tepat di depan Pos Polisi Thamrin. Persiapan ini menunjukkan pengamanan di kawasan Bundaran HI sudah dipersiapkan sejak awal untuk mengantisipasi aksi yang akan berlangsung.

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Kendaraan Taktis dan Motor Trail Disiagakan di Bundaran HI

Puluhan sepeda motor trail milik Brimob Polri diparkir berjajar memanjang dalam tiga hingga empat baris. Formasi parkir yang rapat ini membuat area sekitar Pos Polisi Thamrin tampak penuh dengan kendaraan operasional kepolisian.

Selain motor trail, sepeda motor patroli dari jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya juga terlihat disiagakan di lokasi. Kendaraan tersebut bersiaga di sekitar titik pengamanan yang sama.

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Kendaraan taktis atau rantis juga disiapkan dalam jumlah yang cukup banyak. Rantis tersebut diparkir memanjang di Jalan Sutan Syahrir, bersama truk hitam pengangkut personel berukuran besar milik Korps Brimob.

Jalan Sutan Syahrir Ditutup, Arus Lalu Lintas Dialihkan

Banyaknya rantis dan truk besar yang diparkir membuat ruas Jalan Sutan Syahrir ditutup. Kondisi ini langsung berdampak pada pengguna jalan yang melintas di sekitar Bundaran HI.

Pengendara dari arah Jalan MH Thamrin yang hendak menuju Jalan H Agus Salim terpaksa memutar melalui Jalan Imam Bonjol. Pengguna jalan yang biasa melewati jalur tersebut perlu menyesuaikan rute perjalanan mereka selama kendaraan aparat masih terparkir.

Rantis Korps Brimob yang disiagakan juga dilengkapi pelindung kawat pada bagian kaca depan. Kendaraan tersebut terlihat terparkir menghadap jalan raya, sehingga posisinya mengarah langsung ke badan jalan.

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Water Cannon dan Personel TNI Perkuat Pengamanan

Mobil water cannon hingga rantis barikade juga terlihat terparkir di sekitar lokasi. Keberadaan kendaraan pengendali massa ini melengkapi persiapan pengamanan di kawasan Bundaran HI.

Sejumlah personel kepolisian juga sudah memenuhi area Pos Polisi Thamrin. Pengamanan di lokasi kemudian dipertebal dengan melibatkan personel TNI AD yang berseragam loreng.

Dengan kombinasi personel Polri, Brimob, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, dan TNI AD, pengamanan di Bundaran HI menjelang demonstrasi 10 November 2026 terlihat terpusat di sejumlah titik strategis. Pemantauan di lokasi menunjukkan persiapan ini masih berlangsung hingga aksi dijadwalkan.