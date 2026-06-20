Bunda PAUD Makassar Tegaskan Kuota Afirmasi 60% di PAUD Negeri

Bunda PAUD Makassar Melinda Aksa menegaskan kuota afirmasi 60% di PAUD negeri menjadi langkah strategis perluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera di Kota Makassar. Inisiatif ini diambil mengingat masih banyak anak usia dini di Makassar yang belum terjangkau layanan PAUD.

Bunda PAUD Makassar Melinda Aksa menegaskan kuota afirmasi 60% di PAUD negeri menjadi langkah strategis perluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera di Kota Makassar .

Inisiatif ini diambil mengingat masih banyak anak usia dini di Makassar yang belum terjangkau layanan PAUD. Saat ini, Kota Makassar memiliki 599 satuan PAUD, namun baru lima di antaranya yang berstatus negeri. Melinda Aksa menjelaskan, kuota afirmasi 60 persen di PAUD negeri Makassar diprioritaskan khusus untuk masyarakat kurang mampu. Ini merupakan langkah konkret pemerintah kota dalam menjamin hak pendidikan bagi semua anak.

Kebijakan kuota afirmasi PAUD ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak anak-anak yang sebelumnya kesulitan mengakses pendidikan usia dini. Tujuannya adalah memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan fondasi pendidikan yang baik. Dengan jumlah 599 satuan PAUD namun hanya lima yang negeri, tantangan pemerataan layanan pendidikan masih sangat besar. Oleh karena itu, kuota afirmasi menjadi solusi mendesak untuk mengatasi kesenjangan akses pendidikan di Makassar.

Melinda Aksa mengajak seluruh Bunda PAUD di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk menjadi inspirasi di tengah masyarakat. Mereka diharapkan menjadi penggerak utama dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan anak usia dini di Makassar. Peran aktif Bunda PAUD sangat krusial dalam mendukung terwujudnya layanan PAUD yang berkualitas. Dukungan mereka memastikan program-program pendidikan anak usia dini dapat berjalan efektif di seluruh wilayah Makassar.

Titin Florentina P juga mendorong lahirnya berbagai program kreatif yang dapat dijalankan untuk terus meningkatkan kualitas layanan PAUD. Inovasi menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Beberapa contoh inovasi yang disebutkan antara lain program PAUD Hijau. Program ini memanfaatkan pekarangan sebagai kebun edukatif, memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan praktis bagi anak-anak.

Inovasi lain mencakup festival mini antar-PAUD dan pojok baca kelurahan berbasis donasi warga. Ada pula program Gizi Cerdas bersama Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), serta Kelas 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) bagi ibu hamil. Bunda PAUD Kota Makassar berkomitmen memperluas akses PAUD negeri dan meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini. Program ini menjadi fondasi penting bagi generasi emas Makassar.

Pemerintah Kabupaten Poso terus memperkuat peran Bunda PAUD dalam menggerakkan serta meningkatkan layanan pendidikan anak usia dini, sebagai investasi penting bagi masa depan bangsa. Simak strategi penguatannya di sini. Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, membagikan praktik baik PKK Makassar yang inovatif dalam mendukung program pembangunan keluarga nasional, menarik perhatian seluruh Ketua PKK se-Indonesia.

Ketua TP PKK Kota Makassar Melinda Aksa melantik 13 Ketua TP PKK Kecamatan dan Bunda PAUD, menekankan pentingnya penguatan ketahanan keluarga dan kualitas pendidikan anak usia dini di Makassar. Pemerintah Serukan Dukungan Luas Perkuat Pendidikan Anak Usia Dini Demi Indonesia Emas 2045. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyerukan dukungan multi-pihak untuk memperkuat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), fondasi penting menuju Indonesia Emas 2045.

Kemendikdasmen menegaskan investasi PAUD adalah strategi krusial untuk membentuk SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045, meskipun 2,8 juta anak masih belum terjangkau layanan prasekolah. Kementerian Pendidikan menegaskan Partisipasi Semesta adalah kunci keberhasilan program PAUD Bermutu untuk Semua. Ini fondasi krusial menuju Indonesia Emas 2045. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Kartanegara (Disdikbud Kukar) menegaskan pentingnya kelas parenting dalam mewujudkan PAUD berkualitas, menyelaraskan pola didik di rumah dan sekolah.

Tahukah Anda? PAUD Holistik Integratif Makassar: Mengapa Masa 'Golden Age' Anak Penting untuk Tumbuh Kembang Optimal? Bunda PAUD Kota Makassar mengajak semua pihak mewujudkan PAUD Holistik Integratif untuk memastikan tumbuh kembang anak optimal. Pelajari pentingnya masa golden age dan perlindungan anak!

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Bunda PAUD Makassar Kuota Afirmasi 60% PAUD Negeri Pendidikan Anak Usia Dini Kota Makassar

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