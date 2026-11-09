Bulog Usut 370 Laporan Mafia Pangan, Hentikan Lima Mitra di Jakarta

Bulog membentuk tim khusus untuk mengawasi 370 laporan dugaan mafia pangan dan mencopot lima distributor di Jakarta guna menjaga stabilitas harga beras menjelang perayaan akhir tahun.

Perum Bulog meluncurkan langkah tegas untuk memberantas dugaan praktik mafia pangan di sektor distribusi beras melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Beras. Inisiatif strategis ini melibatkan kolaborasi intensif antara tim internal Bulog, Satuan Pengawasan Intern (SPI), serta Satgas Pangan untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap seluruh laporan pelanggaran yang masuk.

Investigasi 370 Laporan Pelanggaran Distribusi

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengonfirmasi bahwa tim gabungan saat ini tengah memeriksa secara detail seluruh pengaduan berdasarkan pemetaan wilayah provinsi hingga kabupaten dan kota. Dalam konferensi pers peresmian Media Center Bulog di Jakarta pada Senin tanggal 9 November 2026, Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan bahwa ada kurang lebih 370 pengaduan yang sedang diverifikasi dan setelah terbukti, akan segera ditindaklanjuti sesuai wilayah yang diadukan.

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Langkah verifikasi ini menjadi prioritas utama dalam upaya menegakkan integritas rantai pasok pangan nasional. Bulog memastikan bahwa setiap laporan akan ditelusuri hingga ke akar masalahnya untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang mematuhi regulasi serta ketegasan bagi pelanggar.

Pencopotan Mitra dan Penutupan Izin RPK

Sebagai bentuk penindakan awal, Bulog telah menghentikan kerja sama dan mencopot lima mitra distribusi di DKI Jakarta yang terbukti melakukan pelanggaran. Langkah drastis ini diambil untuk memberikan efek jera dan menunjukkan komitmen kuat perusahaan dalam menjaga kualitas layanan distribusi beras bersubsidi kepada masyarakat.

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Ahmad Rizal Ramdhani menambahkan bahwa Bulog tidak segan-segan menutup izin usaha Rumah Pangan Kita (RPK) apabila terbukti melakukan praktik kecurangan. Kendati demikian, pihak perusahaan belum bisa memastikan apakah seluruh 370 laporan pengaduan tersebut berakar dari jaringan RPK karena investigasi masih berjalan dan membutuhkan waktu untuk verifikasi data yang akurat.

Antisipasi Spekulasi Menjelang Akhir Tahun

Langkah pengawasan ketat ini ditempuh guna mengantisipasi maraknya aksi spekulan dan mafia pangan yang memanfaatkan momentum kenaikan konsumsi masyarakat jelang perayaan Natal, Tahun Baru, hingga Ramadan dan Idulfitri. Peningkatan permintaan selama periode tersebut seringkali dimanfaatkan oleh oknum untuk menaikkan harga secara ilegal atau mengurangi kualitas komoditas.

Bulog Perkuat Sinergi dan Pelayanan Informasi menjadi fokus utama untuk memastikan bahwa informasi harga dan stok beras tersebar secara transparan. Dengan memperkuat koordinasi antar lembaga dan meningkatkan mekanisme pengaduan, pemerintah diharapkan dapat menekan laju inflasi dan melindungi daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah.

Proses Penanganan Laporan dan Langkah Selanjutnya

Sementara ratusan laporan lainnya masih terus diproses bersama Satgas Pangan, Bulog terus memantau perkembangan situasi di lapangan untuk memastikan tidak ada kelambanan dalam penanganan pelanggaran. Tim investigasi akan bekerja tanpa henti untuk mengidentifikasi pola-pola pelanggaran yang sistematis dan melaporkan temuan mereka kepada pihak berwenang terkait.

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Upaya ini juga bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem distribusi pangan nasional. Dengan transparansi penuh dalam setiap tahap investigasi, Bulog berharap dapat menciptakan ekosistem pasar yang adil dan sehat bagi seluruh pelaku usaha dan konsumen di Indonesia.