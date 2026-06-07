Bulog Surabaya Salurkan Bantuan Pangan ke 181.442 Penerima di Sidoarjo

Perum Bulog Surabaya menuntaskan penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng untuk 181.442 penerima di Sidoarjo, dialokasikan untuk Februari-Maret 2026. Total 3.268 ton beras dan 725 ribu liter minyak goreng tersalurkan dalam waktu sepuluh hari dengan melibatkan kerja sama antar lembaga untuk memastikan distribusi tepat sasaran dan berkualitas, sebagai wujud komitmen pemerintah menjaga ketahanan pangan.

Perum Bulog Surabaya telah berhasil menyalurkan Bantuan Pangan kepada 181.442 penerima di Kabupaten Sidoarjo . Bantuan ini dialokasikan untuk bulan Februari dan Maret 2026, dengan setiap Penerima Bantuan Pangan (PBP) mendapat 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng.

Total bantuan yang disalurkan mencapai 3.268 ton beras dan 725 ribu liter minyak goreng, menunjukkan skala operasi yang masif. Penyaluran berlangsung selama sepuluh hari dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta aparat kewilayahan dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Kolaborasi ini dijalankan untuk memastikan proses distribusi berjalan lancar, aman, tepat sasaran, dan sesuai prosedur.

Kualitas komoditas yang disalurkan menjadi prioritas, dengan beras dan minyak goreng dipastikan dalam kondisi baik dan layak konsumsi sebelum sampai ke tangan PBP. Program Bantuan Pangan ini merupakan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan dan ketahanan pangan masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan di Sidoarjo. Dengan memastikan kuantitas dan kualitas yang memadai, bantuan diharapkan dapat meringankan beban ekonomi PBP serta meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sinergi erat antar instansi menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi tantangan logistik dan mencapai tujuan program secara efektif





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