Bulog Sumut Salurkan Ribuan Ton Beras SPHP untuk Stabilisasi Harga, Target 49 Ribuan Ton Hingga Desember 2026

Perum Bulog Kanwil Sumatera Utara menyalurkan ribuan ton beras SPHP ke berbagai mitra untuk mengendalikan inflasi dan menjaga ketersediaan pangan. Penyaluran mencapai 33 persen dari target 49.043 ton hingga Desember 2026 dengan peningkatan kuota menjadi dua kali lipat.

Perum Bulog Kanwil Sumatera Utara telah melakukan penyaluran ribuan ton beras SPHP kepada berbagai mitra di wilayah Sumut, dalam periode Maret hingga 5 Juni 2026.

Langkah proaktif ini sebagai bagian dari komitmen Bulog untuk mengendalikan inflasi dan menjamin akses pangan yang merata. Menurut Budi Cahyanto, penyaluran masif tersebut merupakan respons terhadap dinamika pasar yang fluktuatif sekaligus untuk mengantisipasi lonjakan permintaan menjelang dan selama hari-hari besar keagamaan. Penyaluran yang telah mencapai sekitar 33 persen dari target keseluruhan, yang ditetapkan sebesar 49.043 ton hingga Desember 2026, menunjukkan progres signifikan dalam menjaga pasokan. Distribusi dilakukan secara bertahap dan terencana ke seluruh wilayah Sumatera Utara.

Peningkatan kuota beras SPHP untuk setiap mitra atau gerai di pasar menjadi dua kali lipat dari dua ton menjadi empat ton, diharapkan dapat lebih efektif menekan gejolak harga dan mencegah praktik penimbunan. Pada masa libur, pasokan beras SPHP mencapai 350 ton per hari, meningkat dari rata-rata harian 250 ton, yang merupakan upaya antisipatif memenuhi lonjakan permintaan.

Bulog Sumut juga menegaskan bahwa harga eceran ditetapkan mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp13.100 per kilogram untuk menjaga daya beli masyarakat dan mencegah spekulasi. Kolaborasi dengan mitra di seluruh wilayah Sumatera Utara diperkuat untuk memastikan distribusi yang merata dan tepat sasaran, serta menguatkan upaya stabilisasi harga beras di tingkat eceran.

Upaya serupa juga telah dilakukan di berbagai wilayah lain, seperti penyaluran 7.192 ton pada April 2026 di Medan, 17.600 ton pada Januari-Maret 2026, serta intensifikasi distribusi menjelang Natal 2025, Tahun Baru 2026, dan Lebaran 2026. Di daerah lain seperti Sumsel-Babel, penyalunan mencapai 12.677 ton hingga Oktober untuk menjaga kualitas dan ketersediaan hingga akhir tahun. Strategi ini menjadi krusial bagi stabilitas pangan nasional, terutama menghadapi fluktuasi harga yang kerap terjadi di momen-momen penting





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