Bulog Sumut Pastikan Ketersediaan dan Harga Stabil Minyakita Hingga Idul Adha 2026

Perum Bulog Sumatera Utara menegaskan komitmennya menjaga ketersediaan Minyakita di seluruh pasar provinsi dengan pasokan jutaan liter serta menstabilkan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.700 per liter. Melalui sistem distribusi SP2KP dan jaringan RPK, Bulog Sumut telah mengalirkan sekitar 12 juta liter Minyakita hingga Juni 2026. Pihaknya mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan panic buying dan toujours membeli di toko resmi untuk memastikan keaslian serta harga yang berlaku.

Perum Bulog Sumatera Utara terus berupaya keras memastikan pasokan Minyakita selalu tersedia secara merata bagi masyarakat luas. Mereka telah berhasil mengamkan sekitar dua juta liter minyak goreng dari berbagai produsen terkemuka di Indonesia.

Komitmen ini bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan Minyakita. Penyaluran Minyakita dilakukan melalui dua saluran utama yang terintegrasi, yaitu Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) dan jaringan Rumah Pangan Kita (RPK). Metode distribusi ini dirancang untuk memastikan Minyakita dapat menjangkau seluruh pelosok daerah secara efektif. Upaya ini sangat penting dalam menjaga stabilitas pasokan di seluruh wilayah Sumatera Utara.

Hingga periode 20 Juni 2026, Bulog Sumut mencatat telah menyalurkan volume Minyakita yang signifikan, mencapai sekitar 12 juta liter. Penyaluran masif ini dilakukan secara konsisten melalui jaringan SP2KP dan RPK yang tersebar luas. Angka ini menunjukkan komitmen kuat Bulog dalam menjaga ketersediaan Minyakita di tengah masyarakat. Terkait aspek harga, Bulog Sumut secara tegas menyatakan bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita tetap berada pada angka Rp15.700 per liter.

Harga ini berlaku di pasar dan dipastikan tidak mengalami kenaikan yang membebani konsumen. Bulog terus melakukan pemantauan ketat terhadap pergerakan harga di pasaran. Kami menjamin penyaluran Minyakita ke pasar sesuai dengan HET dan terus melakukan pemantauan harga di pasar, ujar Budi Cahyanto, Pemimpin Wilayah Perum Bulog Sumatera Utara. Pernyataan ini menegaskan komitmen Bulog dalam menjaga agar harga Minyakita tetap stabil dan terjangkau.

Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pembelian berlebihan atau panic buying terhadap Minyakita, karena pasokan akan terus diupayakan tersedia secara bertahap. Pembelian Minyakita sebaiknya dilakukan di toko sembako atau jaringan pengecer resmi yang memiliki tanda pengenal Bulog. Hal ini untuk memastikan keaslian produk dan harga yang sesuai





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