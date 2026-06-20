Bulog Sumut Capai 66,04 Persen Penyaluran Bantuan Pangan, Target Katai Penuh Akhir Juli 2026

Perum Bulog Sumut telah menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng kepada lebih dari 1,16 juta penerima manfaat, mencapai 66,04 persen dari target total 1,756.846 orang untuk periode Februari-Maret 2026. Program ini menjadi bagian strategi pemerintah menstabilkan harga pangan dan mengendalikan inflasi di Sumatera Utara.

Perum Bulog Sumut telah menyalurkan Bantuan Pangan Bulog Sumut kepada lebih dari satu juta penerima manfaat, menargetkan percepatan distribusi untuk mengendalikan inflasi daerah. Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan ketersediaan pangan dan stabilitas harga.

Penyaluran ini telah mencapai 66,04 persen dari total target 1.756.846 penerima manfaat di Sumut. Alokasi bantuan ini khusus untuk periode Februari hingga Maret 2026. Perum Bulog Sumut telah berhasil menyalurkan Bantuan Pangan Bulog Sumut kepada 1.160.193 penerima manfaat. Jumlah ini mencakup 23.203 ton beras dan 4.640.702 liter Minyakita.

Angka tersebut merupakan alokasi untuk periode Februari hingga Maret 2026. Budi Cahyanto menjelaskan bahwa capaian penyaluran bantuan pangan ini telah mencapai 66,04 persen. Total penerima manfaat yang ditargetkan di Sumut adalah 1.756.846 orang. Bulog optimistis dapat menyelesaikan seluruh proses distribusi dalam waktu dekat.

Target penyelesaian penyaluran di tingkat kelurahan dan desa di seluruh Sumut adalah Senin, 22 Juni. Sementara itu, untuk keseluruhan wilayah, Bulog menargetkan penyelesaian hingga akhir Juli 2026. Sejauh ini, tidak ada kendala berarti yang menghambat proses penyaluran bantuan pangan tersebut. Bulog terus berupaya melakukan percepatan distribusi, terutama di beberapa kabupaten.

Hal ini menunjukkan komitmen Bulog dalam memastikan bantuan sampai kepada yang berhak tepat waktu. Dalam rangka mempercepat penyaluran Bantuan Pangan Bulog Sumut, Bulog terus memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah. Sinergi ini krusial untuk memastikan efisiensi dan jangkauan distribusi yang maksimal. Koordinasi yang baik antara Bulog dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan program ini.

Fokus percepatan penyaluran saat ini diarahkan ke Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Kabupaten Batu Bara. Daerah-daerah ini menjadi prioritas agar bantuan dapat segera diterima masyarakat. Upaya ini menunjukkan perhatian Bulog terhadap pemerataan distribusi. Jumlah penerima Bantuan Pangan Bulog Sumut pada tahun 2026 menunjukkan peningkatan signifikan.

Angka ini lebih tinggi dibandingkan periode Oktober hingga November 2025 yang tercatat sebanyak 844.696 penerima manfaat. Peningkatan ini mencerminkan perluasan cakupan program. Untuk memenuhi seluruh alokasi Bantuan Pangan Bulog Sumut, Perum Bulog telah menyiapkan logistik yang memadai. Sekitar 35.000 ton beras telah disiapkan untuk didistribusikan.

Selain itu, tujuh juta liter minyak goreng merek Minyakita juga tersedia untuk program ini. Kesiapan stok ini memastikan bahwa Bulog memiliki kapasitas yang cukup untuk menjangkau seluruh target penerima manfaat. Ketersediaan pangan yang memadai menjadi fondasi utama keberhasilan program bantuan. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir akan kekurangan pasokan.

Peningkatan jumlah penerima manfaat pada tahun 2026 dibandingkan tahun sebelumnya menunjukkan skala program yang lebih besar. Pada tahun 2025, tercatat 844.696 penerima manfaat, sedangkan untuk tahun 2026 targetnya mencapai 1.756.846 penerima. Hal ini membutuhkan perencanaan logistik yang matang. Bulog terus berupaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di Sumut.

Melalui program bantuan pangan ini, Bulog berkontribusi secara signifikan terhadap tujuan pemerintah dalam mengendalikan inflasi dan meningkatkan ketahanan pangan households. Program ini juga bertujuan untuk melindungi daya beli masyarakat, terutama yang berstatus bahwa pencapaian penyaluran 66,04 persen ini merupakan tonggak penting dalam akselerasi penyaluran





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