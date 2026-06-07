Bulog Siapkan Langkah Strategis Antisipasi Kenaikan Harga Pangan di Jakarta dan Banten

Perum Bulog DKI Jakarta dan Banten menyiapkan strategi pendistribusian beras SPHP, premium, penyaluran bantuan pangan, dan MinyaKita untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan di tengah indikasi kenaikan harga.

Perum Bulog Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Banten telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga bahan pangan di pasaran. Langkah tersebut mencakup pendistribusian beras SPHP dan beras premium, percepatan penyaluran bantuan pangan , serta distribusi minyak goreng MinyaKita.

Tujuan utamanya adalah menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat. Pemimpin Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten, Taufan Akib, menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk memberikan ketenangan kepada masyarakat terkait kecukupan kebutuhan bahan pangan pokok dan mengantisipasi dampak dari indikasi kenaikan harga di pasar. Pernyataan ini disampaikan pada Minggu (7/6/2026) di Jakarta. Bulog akan mendistribusikan beras medium dan premium ke toko-toko binaan, mempercepat penyaluran bantuan pangan, dan mendistribusikan MinyaKita.

Saluran distribusi difokuskan ke berbagai toko binaan seperti koperasi, rumah pangan kita, outlet binaan instansi pemerintah, pengecer di pasar, dan ritel modern. Saat ini terdapat 375 titik saluran binaan yang tersebar di Provinsi DKI Jakarta dan Banten, termasuk saluran dalam pelaksanaan Gerakan Pasar Murah (GPM). Selain itu, Bulog juga mendistribusikan beras kualitas premium secara masif bersamaan dengan Gerakan Pangan Murah yang digelar di GOR Kalisari, Jakarta Timur pada Sabtu (6/6/2026).

Taufan mengungkapkan bahwa pada hari itu, Bulog mendistribusikan beras SPHP dan beras premium ke toko binaan di Pasar Kramat Jati dan Pasar Senen. Penyaluran Bantuan Pangan (Banpang) dilakukan secara serentak dan dioptimalkan di beberapa kecamatan. Target penyaluran Banpang untuk wilayah DKI Jakarta dan Banten diharapkan selesai sekitar minggu ke-2 atau ke-3 Juni, yang menjadi strategi untuk menekan potensi kenaikan harga. Hingga Sabtu (6/6/2026), realisasi penyaluran Banpang di wilayah kerja Bulog DKI Jakarta dan Banten telah mencapai 78,66 persen.

Artinya, sudah tersalurkan kepada 1.592.420 penerima bantuan pangan (PBP) dari target 2.024.376 PBP. Capaian realisasi yang tinggi ini dipandang sebagai stimulus positif untuk stabilisasi harga di pasar. Setiap penerima bantuan pangan akan menerima 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng untuk dua alokasi penyaluran, yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga dan meredam kenaikan permintaan di pasar.

Pendistribusian MinyaKita juga terus dilakukan ke pasar-pasar dalam jaringan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) dan toko-toko binaan di pasar tradisional non SP2KP. Bulog berharap distribusi MinyaKita dapat menjadi penyeimbang ketersediaan stok di pasar, sehingga menjamin keterjangkauan harga dan pasokan bagi masyarakat. Taufan menegaskan bahwa langkah-langkah ini perlu dilakukan untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat, khususnya beras dan minyak, aman dan tersedia dalam jumlah cukup dengan harga terjangkau sesuai ketentuan pemerintah.

Dengan strategi yang komprehensif, Bulog berkomitmen menjaga stabilitas pangan di DKI Jakarta dan Banten, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari fluktuasi harga yang tidak wajar





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Bulog Kenaikan Harga Pangan Bantuan Pangan Stabilisasi Harga Minyakita

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