Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengonfirmasi penyaluran 1.049.050 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan hingga November 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru.

Jakarta, ANTARA - Perum Bulog telah menyalurkan lebih dari 1 juta ton beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk memperkuat daya beli masyarakat. Penyaluran massal ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga beras nasional menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2026/2027. Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, memastikan bahwa cadangan beras pemerintah terus dioptimalkan untuk memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat di seluruh Indonesia.

Realisasi Penyaluran Beras SPHP Mencapai 1 Juta Ton

Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa sejak penugasan SPHP tahun 2026, Perum Bulog telah merealisasikan penyaluran beras SPHP sebesar 1.049.050 ton di berbagai wilayah Indonesia. Angka ini menjadi bukti konkret dari upaya negara dalam memperluas akses masyarakat terhadap beras berkualitas dengan harga terjangkau. Program ini dirancang untuk membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga serta menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika kebutuhan pangan yang terus berkembang.

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Pada tahap pertama yang mencakup periode Maret hingga September 2026, Bulog berhasil menuntaskan penyaluran sebesar 828.000 ton. Pencapaian ini mencapai 100 persen dari target yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya, untuk penugasan tambahan periode Oktober hingga 21 November 2026, telah disalurkan sebanyak 200.000 ton beras yang juga terealisasi secara penuh sesuai rencana. Data ini menunjukkan efektivitas operasional Bulog dalam mengelola distribusi pangan pokok selama delapan bulan pertama tahun ini.

Masa libur Natal dan Tahun Baru menjadi momentum krusial bagi ketersediaan pangan. Pemerintah kembali memberikan tambahan penugasan sebesar 100.000 ton untuk periode 21 November hingga 31 Desember 2026. Bulog berkomitmen untuk terus mengakselerasi penyaluran tambahan tersebut agar realisasinya dapat tercapai secara optimal. Hal ini bertujuan agar manfaat program semakin luas dirasakan oleh masyarakat saat puncak konsumsi terjadi.

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Kekuatan Cadangan Beras Pemerintah Mencapai 4,5 Juta Ton

Dengan dukungan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang mencapai sekitar 4,5 juta ton, Bulog memiliki kekuatan strategis dalam menjaga kesinambungan pasokan beras SPHP. Cadangan ini menjadi instrumen pemerintah yang vital untuk melakukan intervensi pasar secara terukur, khususnya di wilayah yang mengalami tekanan harga beras tinggi. Ketersediaan beras SPHP di tengah masyarakat diharapkan mampu menjadi penyeimbang harga pasar sekaligus memberikan alternatif pilihan pangan yang lebih terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan bahwa keberhasilan penguatan cadangan pangan nasional harus bermuara pada manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Stok yang melimpah bukan sekadar angka di gudang, melainkan alat untuk menjamin ketahanan pangan nasional. Kehadiran beras SPHP di pasaran bertujuan untuk menekan fluktuasi harga dan memastikan bahwa kebutuhan pokok setiap rumah tangga dapat terpenuhi tanpa menguras tabungan keluarga.

Penetapan Harga Berdasarkan Zonasi Wilayah dan Kanal Distribusi

Dalam memastikan keterjangkauan harga beras SPHP, pemerintah telah menetapkan mekanisme harga berdasarkan tiga zonasi wilayah yang berbeda. Harga pembelian beras SPHP oleh mitra penyalur di gudang Bulog ditetapkan sebesar Rp11.000 per kilogram untuk zona 1 yang meliputi Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Untuk zona 2 yang mencakup Sumatra selain Lampung dan Sumatra Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan, harganya ditetapkan Rp11.300 per kilogram.

Zona 3 yang meliputi Maluku dan Papua menetapkan harga pembelian sebesar Rp11.500 per kilogram. Sementara itu, Harga Eceran Tertinggi (HET) beras SPHP di tingkat konsumen ditetapkan sebesar Rp12.500 per kilogram untuk zona 1, Rp13.100 per kilogram untuk zona 2, dan Rp13.500 per kilogram untuk zona 3. Pengaturan harga tersebut bertujuan menjaga keberlangsungan rantai distribusi sekaligus memastikan masyarakat memperoleh beras SPHP dengan harga terjangkau sesuai ketentuan pemerintah. Masyarakat dapat memperoleh beras SPHP dalam kemasan resmi 5 kilogram untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga.

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Optimalisasi Distribusi Melalui Rumah Pangan Kita dan Pasar Rakyat

Untuk memperluas akses masyarakat, Perum Bulog mengoptimalkan penyaluran beras SPHP melalui berbagai kanal resmi. Distribusi dilakukan melalui Rumah Pangan Kita (RPK), pedagang pengecer di pasar rakyat, ritel modern, Gerakan Pangan Murah (GPM), Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, serta mitra penyalur resmi lainnya. Kanal-kanal ini dipilih untuk memastikan bahwa beras subsidi dapat menjangkau pelosok daerah dan masyarakat prasejahtera secara merata.

Bulog juga secara konsisten memperkuat pengawasan melalui Satuan Tugas Khusus Penertiban SPHP. Tugas utama satuan tugas ini adalah memastikan penyaluran berjalan sesuai peruntukan, harga, dan ketentuan yang berlaku. Pengawasan ketat ini diperlukan agar manfaat subsidi pemerintah dapat diterima secara optimal oleh masyarakat tanpa adanya penyalahgunaan atau spekulasi harga. Kehadiran beras SPHP akan memberikan manfaat ekonomi dalam membantu mengurangi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok sehari-hari.

Penghematan yang tercipta memberikan ruang bagi keluarga untuk mengalokasikan pendapatannya bagi kebutuhan lainnya. Dana yang tadinya digunakan untuk beras kini dapat dialihkan untuk pemenuhan gizi, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Manfaat program ini menjadi semakin penting menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, ketika kebutuhan pangan masyarakat cenderung meningkat tajam. Program ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di tengah perayaan akhir tahun.