Perum Bulog menyalurkan beras bantuan pangan di Lampung Selatan untuk 1,2 juta penerima. Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto mendampingi penyaluran ini.

Perum Bulog melaksanakan penyaluran Bantuan Pangan berupa beras di Desa Negara Ratu, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, pada hari Jumat, 20 November 2026. Kunjungan kerja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, untuk memastikan distribusi berjalan tepat sasaran. Kegiatan ini menjadi momen krusial dalam menjaga ketahanan pangan nasional menjelang periode Natal dan Tahun Baru 2026 serta tahun baru 2027.

Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Bulog

Program Bantuan Pangan yang dijalankan Perum Bulog untuk periode Oktober hingga Desember 2026 melibatkan sekitar 33,2 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. Total kuantitas beras yang didistribusikan mencapai hampir satu juta ton dengan tujuan utama mendukung pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Di tingkat nasional, langkah ini merupakan kelanjutan dari program sebelumnya yang telah dilaksanakan pada rentang Februari hingga Maret dan Juli hingga September tahun yang sama.

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Khususnya di Provinsi Lampung, alokasi bantuan pangan mencakup 1.261.275 PBP dengan total beras sebanyak 37.838,25 ton. Kabupaten Lampung Selatan menerima jatah untuk 188.705 PBP dengan volume 5.661,15 ton. Di tingkat kecamatan, Kecamatan Natar mendapatkan kuota untuk 28.787 PBP seberat 863,60 ton. Di level paling basis, Desa Negara Ratu menerima bantuan untuk 1.779 PBP dengan total 53,37 ton beras yang diserahkan secara langsung kepada warga.

Pendapat dan Dukungan Stakeholder Terkait

Siti Hediati Soeharto sebagai Ketua Komisi IV DPR RI menegaskan bahwa program ini sangat vital bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia menekankan bahwa keberhasilan program bergantung pada ketepatan sasaran, jumlah, dan waktu distribusi. Komitmen legislatif ini hadir untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, Bulog, dan pihak terkait lainnya agar bantuan benar-benar menjangkau keluarga miskin secara adil dan merata.

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Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menjelaskan bahwa program ini merupakan wujud perhatian pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Bantuan ini secara spesifik menargetkan kelompok masyarakat pada desil 1 hingga desil 4. Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan bahwa Bulog berkomitmen menjalankan amanah tersebut secara maksimal untuk meringankan beban pengeluaran rumah tangga penerima manfaat.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, serta perwakilan dari Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan ini menunjukkan kolaborasi kuat antara lembaga eksekutif, legislatif, dan operator pangan pemerintah. Sinergi ini bertujuan memastikan kelancaran suplai bahan pokok hingga menjangkau lapisan masyarakat paling bawah di daerah.

Dampak dan Persediaan Cadangan Beras

Perum Bulog menjadikan keberlanjutan program ini sebagai langkah antisipatif terhadap potensi fenomena El Niño dan musim paceklik. Selain itu, program ini juga dirancang untuk应对 peningkatan permintaan pangan di akhir tahun. Ahmad Rizal Ramdhani menjamin bahwa persediaan beras harus terus terjaga agar masyarakat tidak mengalami kelangkaan bahan pokok strategis, terutama di wilayah pelosok dari Sabang hingga Merauke.

Di sektor logistik, Perum Bulog memastikan stok cadangan beras pemerintah berada di kisaran 4,5 juta ton secara nasional. Stok ini dikelola dengan standar kualitas optimal agar siap didistribusikan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan mendesak. Keberadaan cadangan ini menjamin ketersediaan beras yang sangat mencukupi hingga memasuki periode Ramadan dan Idulfitri tahun depan.

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Masyarakat diimbau untuk tidak khawatir tentang ketersediaan pangan karena Bulog siap menyalurkan bantuan kapan pun dan di mana pun dibutuhkan. Ketersediaan stok yang melimpah juga mendukung penanganan bagi masyarakat yang terdampak bencana alam. Langkah strategis ini menegaskan kesiapan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional di tengah tantangan iklim dan sosial ekonomi yang dinamis.