Bulog Salurkan 180 Ton Jagung SPHP dan Dana Rp30 Miliar untuk Peternak Mikro di Blitar

Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional menyalurkan 180 ton jagung serta dana Rp30 miliar untuk pembelian telur di Blitar guna menurunkan biaya produksi dan menjamin kepastian pasar bagi peternak mikro.

Perum Bulog bersama Badan Pangan Nasional menyalurkan bantuan berupa 180 ton jagung Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan kepada peternak mikro ayam petelur di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada Kamis (5/11/2026) di Desa Slemanan, Kecamatan Udanawu, sebagai wujud nyata dukungan pemerintah terhadap ketahanan pangan nasional.

Mekanisme Bantuan Jagung dan Telur

Bantuan jagung ini didistribusikan secara simbolis kepada 18 perwakilan koperasi peternak mikro yang hadir dalam acara tersebut. Selain penyaluran pakan, pemerintah melalui Perum Bulog dan ID FOOD mengalokasikan dana sebesar Rp30 miliar untuk pembelian telur ayam dari peternak mikro secara bertahap hingga Desember 2026. Program ini dirancang untuk memperkuat penyerapan hasil produksi agar pasokan tetap stabil di pasaran.

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Strategi Turunkan Biaya Produksi

Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan menyediakan jagung pakan dengan harga terjangkau sebesar Rp5 ribu per kilogram di gudang Bulog bagi peternak mikro. Harga ini jauh di bawah harga pasar dan bertujuan untuk menekan komponen biaya produksi yang selama ini menjadi beban utama pelaku usaha unggas. Dengan adanya subsidi pakan ini, peternak diharapkan dapat mempertahankan margin keuntungan dan menjaga kelangsungan operasional usaha mereka.

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Posisi Pejabat Terkait Program

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa peternak mikro adalah bagian penting dari kekuatan pangan nasional. Ia menegaskan bahwa pemerintah hadir untuk membangun ekosistem usaha dari hulu hingga hilir dengan melibatkan BUMN pangan. Sinergi antara Kementan, Bapanas, Bulog, dan ID FOOD ditujukan agar peternak semakin kuat dan kesejahteraannya meningkat secara signifikan.

Dampak Ekonomi dan Langkah Selanjutnya

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menekankan bahwa dukungan ini memastikan peternak mikro tidak menghadapi tantangan biaya produksi sendiri. Bulog berkomitmen berkoordinasi terus-menerus dengan pemerintah dan koperasi untuk menjamin transparansi penyaluran jagung. Langkah strategis ini diharapkan dapat memberikan kepastian pasar bagi peternak dan menjaga stabilitas harga telur bagi konsumen akhir di seluruh Indonesia.