Bulog Raih 107 Persen Target Beras, Anugerahkan Penghargaan Pahlawan Pangan

Bulog capai 107,61 persen target beras dan beri penghargaan Pahlawan Pangan kepada mantan dirut dan mitra strategis untuk ketahanan pangan nasional.

Perum Bulog menggelar upacara bendera dan kegiatan sarasehan di Kompleks Pergudangan Sunter, Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Banten, pada Selasa (10/11/2026) untuk memperingati Hari Pahlawan Tahun 2026. Acara ini dihadiri Direktur Utama beserta jajaran Direksi, karyawan kantor pusat, serta perwakilan Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Banten.

Peringatan Hari Pahlawan Bulog 2026

Peringatan Hari Pahlawan tahun ini mengusung tema "Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan" yang dicanangkan oleh Perum Bulog. Nuansa kebangsaan terasa kuat melalui penggunaan pakaian adat dari berbagai daerah Nusantara oleh para peserta. Penggunaan pakaian adat tersebut mencerminkan semangat keberagaman dan persatuan dalam melanjutkan pengabdian untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia. Kegiatan silaturahmi dan sarasehan ini menjadi ruang pertemuan lintas generasi untuk mengenang perjalanan panjang Bulog sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menghadapi tantangan pangan nasional.

Also read Bulog Sebut El Nino Picu Harga Beras Naik, Produksi Pangan Dunia Turun

Penganugerahan Penghargaan Pahlawan Pangan

Direktur Utama Perum Bulog secara langsung menganugerahkan Penghargaan Pahlawan Pangan kepada dua mantan Direktur Utama Perum Bulog, Mustafa Abubakar dan Sutarto Alimoeso. Penghargaan juga diberikan kepada Slamet Ginting dari unsur eksternal serta sejumlah tokoh dan mitra strategis lainnya. Daftar penerima penghargaan mencakup perwakilan TNI, Polri, Babinsa, Bhabinkamtibmas, petani, peternak, penyuluh pertanian lapangan, pengemudi, hingga pekerja pergudangan. Penganugerahan ini menjadi simbol apresiasi terhadap seluruh pihak yang telah mendedikasikan tenaga dan pemikirannya bagi keberlangsungan pangan nasional.

Visi Ahmad Rizal Ramdhani untuk Bulog

Direktur Utama Perum Bulog, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han., menegaskan bahwa peringatan Hari Pahlawan merupakan momentum untuk menghormati jasa para pendahulu sekaligus mewariskan semangat perjuangan kepada generasi penerus Bulog. Ia menyatakan bahwa apa yang dicapai saat ini merupakan kelanjutan dari perjuangan para pendahulu. Penghargaan ini menjadi bentuk rasa hormat dan terima kasih serta pengingat bahwa menjaga pangan rakyat merupakan amanah besar yang harus terus dilanjutkan dari generasi ke generasi.

Advertisement

Data Stok dan Target Beras 2026

Sebagai wujud konkret penguatan cadangan pangan nasional, realisasi pengadaan setara beras Bulog hingga 9 November 2026 telah mencapai 4.304.539 ton. Angka ini setara dengan 107,61 persen dari target 4 juta ton yang ditetapkan. Dengan pencapaian tersebut, stok beras tercatat sebesar 4.590.951 ton yang menjadi fondasi stabilitas harga. Capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Bulog bersama petani dan pemangku kepentingan pangan dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.

Komitmen Swasembada Pangan Nasional

Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan bahwa Bulog harus semakin tangguh dan profesional dalam mendukung swasembada pangan berkelanjutan sesuai program utama Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Upaya ini dilakukan di tengah tantangan perubahan iklim dan dinamika global yang mempengaruhi ketersediaan pangan. Penyerapan hasil panen petani harus terus berjalan untuk memastikan stok nasional tetap kuat. Bulog berperan penting dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ketidakpastian global.

Suara Sutarto Alimoeso Tentang Stabilitas Pangan

Sutarto Alimoeso, mantan Direktur Utama Perum Bulog sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (PERPADI), mengapresiasi langkah Bulog. Menurutnya, kinerja Bulog saat ini sudah berada pada jalur yang tepat terutama dalam meningkatkan penyerapan produksi dalam negeri. Ia menekankan pentingnya cadangan beras yang kuat untuk menghadapi potensi El Niño dan ketidakpastian geopolitik global yang berpotensi mengganggu rantai pasok pangan. Dengan stok yang kuat, pemerintah memiliki instrumen lebih efektif untuk menjaga ketersediaan pangan nasional.