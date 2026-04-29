Bulog Pastikan Stok Pangan Aman dan Harga Terkendali

Inspeksi mendadak ke Pasar Sei Sikambing, Medan, menegaskan komitmen Bulog menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan, khususnya beras dan minyak goreng, di seluruh Indonesia. Stok beras nasional lebih dari 5 juta ton.

Wakil Direktur Utama Perum Bulog , Marga Taufiq, baru-baru ini melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Sei Sikambing di Kota Medan, Sumatera Utara. Langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Bulog untuk memastikan ketersediaan bahan pangan dengan harga yang wajar dan pasokan yang mencukupi bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

Marga Taufiq menegaskan bahwa stok pangan, khususnya komoditas beras secara nasional, berada dalam kondisi aman dan terkendali. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan keterjangkauan pangan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan. Inspeksi mendadak ini bukan hanya dilakukan di Medan, tetapi juga di berbagai wilayah lain di Indonesia sebagai bentuk komitmen Bulog terhadap ketahanan pangan nasional. Dalam inspeksi tersebut, Marga Taufiq didampingi oleh Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sumatera Utara, Budi Cahyanto.

Mereka meninjau langsung penjualan komoditas pangan strategis, dengan fokus utama pada beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta Minyakita. Tujuan peninjauan ini adalah untuk memastikan bahwa komoditas-komoditas tersebut dijual sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga masyarakat dapat membelinya dengan harga yang terjangkau. Hasil peninjauan menunjukkan bahwa ketersediaan minyak goreng dalam kondisi aman dan mencukupi, membantah isu kelangkaan yang sempat beredar di masyarakat.

Stok beras SPHP dan Minyakita juga terpantau aman, dengan distribusi yang lancar dan harga yang relatif terkendali sesuai HET. Kendala kecil terkait harga yang sedikit di atas HET disebabkan oleh masalah teknis seperti kekurangan uang kembalian, bukan karena kenaikan harga dasar. Bulog saat ini memiliki cadangan beras pemerintah (CBP) yang mencapai lebih dari 5 juta ton, yang menunjukkan tingkat ketahanan pangan nasional yang kuat.

Cadangan ini akan digunakan untuk memperkuat penyaluran beras SPHP, dengan target penyaluran sepanjang tahun 2026 mencapai 828 ribu ton. Target ini ditetapkan berdasarkan Surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor:204/TS.03.03/K/2/2026 tertanggal 11 Februari 2026, yang menugaskan Bulog untuk menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahun 2026. Selain itu, Bulog terus mengoptimalkan penyerapan gabah hasil panen, yang diperkirakan mencapai puncaknya pada bulan April dan Mei.

Setelah berhasil menjaga stabilitas pasokan dan harga selama Ramadhan dan Idul Fitri 1447 Hijriah, Bulog terus memperkuat koordinasi dengan produsen untuk memastikan ketersediaan pangan tetap aman dan terkendali menjelang Idul Adha 2026. Bulog berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional melalui penguatan distribusi, pengawasan pasar, dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, demi mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium adalah Rp13.500 per kilogram, beras premium Rp14.900 per kilogram, dan beras SPHP bervariasi tergantung zona, mulai dari Rp12.500 hingga Rp13.500 per kilogram





