Bulog Pastikan Stok Beras Nasional Aman dan Buka Akses Gudang untuk Publik

Perum Bulog mengelola stok beras sebanyak 5,23 juta ton untuk menjaga ketahanan pangan nasional serta membuka akses kunjungan gudang bagi masyarakat guna meningkatkan transparansi.

Direktur Utama Perum Bulog , Ahmad Rizal Ramdhani, dalam pernyataannya menyampaikan kabar positif mengenai kondisi ketahanan pangan nasional. Saat ini, stok beras yang dikelola oleh Bulog telah mencapai angka yang sangat signifikan, yakni sebesar 5,23 juta ton.

Jumlah ini diproyeksikan mampu menjaga stabilitas pasokan beras bagi seluruh rakyat Indonesia hingga tahun depan tanpa perlu merasa khawatir akan terjadi kelangkaan. Kepastian stok ini menjadi sangat krusial mengingat adanya tantangan iklim yang tidak menentu, terutama ancaman fenomena El Nino yang diprediksi akan memicu kekeringan ekstrem pada pertengahan hingga akhir tahun mendatang.

Dengan ketersediaan cadangan yang melimpah, pemerintah memiliki instrumen yang kuat untuk melakukan intervensi pasar apabila terjadi fluktuasi harga atau gangguan distribusi di berbagai wilayah sehingga inflasi pangan dapat ditekan seminimal mungkin. Selain memastikan ketersediaan fisik beras, Bulog kini mengusung semangat transparansi yang lebih terbuka kepada masyarakat luas. Atas arahan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, Bulog memutuskan untuk membuka pintu gudang-gudang penyimpanan mereka bagi publik.

Kebijakan ini diambil untuk mematahkan stigma tertutup yang selama ini melekat pada pengelolaan pangan pemerintah serta untuk memberikan bukti nyata bahwa stok beras memang benar-benar tersedia dalam jumlah besar. Masyarakat yang ingin melihat langsung kondisi gudang dapat melakukan kunjungan, namun dengan catatan harus melalui proses pendaftaran dan konfirmasi izin terlebih dahulu.

Langkah administratif ini diterapkan agar setiap kunjungan tetap terdata dengan baik dan operasional gudang tidak terganggu oleh arus pengunjung yang tidak teratur, sehingga efektivitas kerja staf di lapangan tetap terjaga. Langkah keterbukaan ini juga diarahkan pada sektor pendidikan sebagai bagian dari edukasi ketahanan pangan bagi generasi muda. Bulog telah menginisiasi program kunjungan bagi siswa sekolah menengah atas dan berencana memperluas jangkauan tersebut kepada mahasiswa melalui program Kuliah Kerja Lapangan atau KKL.

Melalui pengalaman langsung melihat sistem logistik dan manajemen gudang, para mahasiswa diharapkan dapat memahami betapa kompleksnya proses menjaga kedaulatan pangan sebuah negara. Hal ini sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi di era modern, di mana masyarakat tidak lagi hanya menerima laporan tertulis, tetapi bisa menyaksikan sendiri realitas di lapangan. Edukasi ini sangat penting agar generasi penerus bangsa memiliki wawasan yang luas mengenai strategi swasembada pangan dan bagaimana pemerintah mengelola cadangan beras secara profesional, terukur, dan akuntabel.

Dari sisi hulu, Bulog terus berkomitmen untuk memperkuat Cadangan Beras Pemerintah atau CBP dengan meningkatkan penyerapan gabah dari petani lokal. Hingga awal Mei 2026, Bulog tercatat telah menyerap gabah petani dalam negeri sebanyak 2,4 juta ton setara beras. Capaian ini merupakan bagian dari target besar nasional yang dipatok pada angka 4 juta ton setara beras untuk tahun 2026.

Upaya penyerapan ini tidak hanya berfungsi untuk mempertebal stok cadangan nasional, tetapi juga berperan penting dalam melindungi petani agar harga gabah di tingkat produsen tetap terjaga dan tidak anjlok saat musim panen raya tiba. Dengan sinergi antara penyerapan gabah petani dan pengelolaan gudang yang efisien, pemerintah optimistis bahwa stabilitas pangan nasional akan tetap kokoh meskipun menghadapi berbagai tantangan ekonomi global maupun gangguan cuaca domestik.

Secara keseluruhan, langkah-langkah strategis yang diambil oleh Perum Bulog mencerminkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan. Integrasi antara manajemen stok yang masif, transparansi akses publik, edukasi kepada kaum muda, serta dukungan nyata bagi petani lokal menjadi pilar utama dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Dengan adanya transparansi ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola kebutuhan pokok semakin meningkat, sehingga tidak ada lagi kepanikan atau spekulasi harga yang merugikan konsumen di pasar.

Bulog menegaskan bahwa seluruh proses distribusi dan pemeliharaan kualitas beras di gudang dilakukan dengan standar yang ketat guna memastikan bahwa beras yang sampai ke tangan masyarakat tetap berkualitas tinggi, segar, dan layak konsumsi sesuai dengan standar nasional





