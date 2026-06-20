Bulog Papua Optimalkan Penyaluran 1.000 Ton Beras SPHP Bulanan untuk Jaga Kestabilan Harga

Perum Bulog Kanwil Papua mengoptimalkan penyaluran beras SPHP sebesar 1.000 ton per bulan ke seluruh Tanah Papua untuk menjamin ketersediaan dan harga terjangkau. Program ini mencakup distribusi ke pasar tradisional, pasar murah, dan ritel modern dengan HET Rp67.500 per 5 kg. Selain beras, Bulog juga distributing MinyaKita dengan stok 27 ribu liter. Komitmen ini sejalan dengan upaya Bulog di wilayah lain seperti Sumut dan Kalteng yang juga menyalurkan beras SPHP dalam jumlah besar.

Perum Bulog Kanwil Papua terus mengoptimalkan penyaluran beras SPHP (Berlingsih Sediaan Pangan Hewani) sebanyak 1.000 ton setiap bulan untuk menjamin ketersediaan dan harga stabil di Tanah Papua .

Kepala Perum Bulog Kanwil Papua, Ahmad Mustari, menegaskan komitmen institusi ini dalam memastikan masyarakat dapat mengonsumsi beras dengan harga terjangkau. Upaya distribusi dilakukan melalui jaringan yang mencakup enam provinsi dan 42 kabupaten serta kota di Tanah Papua. Beras tersebut didistribusikan ke berbagai titik, termasuk pasar tradisional, pasar murah, dan jaringan ritel modern yang telah bekerja sama dengan Bulog. Tujuannya adalah memastikan harga jual tidak melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Penetapan HET untuk beras SPHP di Tanah Papua adalah Rp67.500 per lima kilogram atau Rp13.500 per kilogram. Langkah ini tidak hanya bertujuan mengendalikan inflasi tetapi juga menjaga daya beli masyarakat di seluruh wilayah, termasuk di pelosok. Strategi distribusi yang luas ini menjadi kunci keberhasilan program SPHP. Bulog bekerja sama dengan berbagai mitra, termasuk pasar tradisional, pasar murah, dan jaringan ritel modern, untuk memperluas jangkauan.

Hal ini memastikan bahwa beras berkualitas dapat diakses oleh masyarakat dengan harga wajar. Selain beras, Bulog juga berperan dalam distribusi MinyaKita, minyak goreng bersubsidi dengan harga Rp15.700 per liter. Stok MinyaKita di Tanah Papua saat ini mencapai 27 ribu liter, yang diharapkan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam beberapa waktu ke depan. Kedua program ini menunjukkan peran multidimensional Bulog dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

Data penyaluran beras SPHP oleh Bulog di berbagai wilayah menunjukkan efektivitas program nasional. Beberapa Kantor Wilayah Bulog melaporkan pencapaian signifikan: Bulog Papua menyalurkan sekitar 20.567 ton hingga Januari 2026, Bulog Sumatera Utara menyalurkan 17.600 ton dari Januari hingga Maret 2026, dan Bulog Kalimantan Tengah menyalurkan 2.500 ton. Program serupa juga diimplementasikan di Jambi, Banyumas, dan wilayah lainnya. Komitmen Bulog untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan tetap konsisten di seluruh Indonesia, termasuk di Tanah Papua yang memiliki tantangan geografis.

Dengan demikian, upaya Bulog tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan rutin tetapi juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi makro dan kesejahteraan masyarakat





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Bulog SPHP Beras Tanah Papua Harga Eceran Tertinggi Stabilisasi Pangan Minyakita

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