Bulog Lampung Selatan Jamin Kualitas Beras Bantuan Pangan Februari-Maret 2026

Perum Bulog Cabang Lampung Selatan memastikan kualitas beras yang disalurkan dalam program bantuan pangan alokasi bulan Februari dan Maret 2026 dalam kondisi baik dan layak konsumsi. Pengawasan ketat dilakukan mulai dari pengadaan hingga penyaluran.

Pimpinan Cabang Bulog Lampung Selatan , Fadrial Farhan, secara aktif melakukan pengecekan terhadap gudang penyimpanan beras dan minyak goreng yang dialokasikan untuk bantuan pangan . Pengecekan ini merupakan bagian dari komitmen Bulog untuk memastikan kualitas dan kelayakan konsumsi bantuan pangan yang akan disalurkan kepada masyarakat.

Lampung Selatan (ANTARA) - Perum Bulog Cabang Lampung Selatan (Lamsel) memberikan jaminan penuh terhadap kualitas beras yang akan didistribusikan melalui program bantuan pangan untuk alokasi bulan Februari dan Maret tahun 2026. Beras tersebut dipastikan dalam kondisi baik dan sangat layak untuk dikonsumsi oleh seluruh masyarakat. Fadrial Farhan, saat ditemui di Kalianda pada hari Sabtu, menjelaskan bahwa seluruh proses distribusi beras telah melalui serangkaian pengawasan yang ketat dan komprehensif.

Pengawasan ini mencakup seluruh tahapan, mulai dari proses pengadaan beras, penyimpanan yang aman dan terkendali, hingga proses penyaluran kepada para penerima manfaat yang telah terdaftar. Fadrial Farhan menegaskan, sebelum beras bantuan pangan tersebut disalurkan kepada masyarakat, Bulog telah melakukan serangkaian pemeriksaan untuk memastikan bahwa beras tersebut memiliki kualitas yang baik, bersih dari kotoran, dan memenuhi seluruh standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Standar ini mencakup berbagai aspek penting, seperti kadar air yang sesuai, tingkat pecah beras yang minimal, serta jaminan bahwa beras tersebut bebas dari serangan hama dan tidak memiliki bau yang tidak sedap. Ia menambahkan bahwa beras yang disalurkan merupakan bagian dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola secara profesional dan bertanggung jawab. Pengelolaan ini dilakukan dengan sangat memperhatikan standar mutu yang berlaku, sehingga masyarakat dapat merasa tenang dan yakin akan kualitas beras yang mereka terima.

Selain itu, Bulog Lampung Selatan juga secara rutin dan berkala melakukan pengecekan menyeluruh di seluruh gudang penyimpanan beras. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kualitas beras tetap terjaga dengan baik dan tidak mengalami penurunan kualitas selama proses penyimpanan, hingga akhirnya sampai ke tangan masyarakat. Pengecekan ini meliputi pemeriksaan suhu dan kelembaban gudang, serta pemeriksaan visual terhadap kondisi beras untuk mendeteksi adanya tanda-tanda kerusakan atau kontaminasi.

Dalam pelaksanaan program bantuan pangan ini, Bulog Lampung Selatan juga menjalin koordinasi yang erat dengan pemerintah daerah setempat dan berbagai instansi terkait lainnya. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses distribusi bantuan pangan berjalan dengan lancar, efisien, dan tepat sasaran. Data penerima manfaat yang akurat dan terverifikasi menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa bantuan pangan ini benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.

Fadrial Farhan menyampaikan bahwa penyaluran bantuan pangan untuk alokasi bulan Februari dan Maret 2026, yang ditujukan kepada sebanyak 184.677 keluarga, dilakukan secara bertahap. Proses penyaluran ini dimulai pada hari Sabtu (18/4) dan akan terus berlanjut sesuai dengan data penerima yang telah ditetapkan. Untuk semakin memperkuat jaminan kualitas bantuan pangan, Bulog Lampung Selatan juga membuka saluran pengaduan bagi masyarakat. Masyarakat dapat melaporkan apabila menemukan beras bantuan yang tidak sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan.

Laporan-laporan ini akan segera ditindaklanjuti oleh Bulog untuk memastikan bahwa masalah tersebut dapat diselesaikan dengan cepat dan efektif. Fadrial Farhan menekankan bahwa program bantuan pangan ini merupakan bagian integral dari upaya pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan nasional dan mengurangi beban ekonomi masyarakat, terutama bagi kelompok-kelompok masyarakat yang rentan terhadap dampak ekonomi.

Dengan pengawasan yang ketat dan komitmen terhadap kualitas, Bulog Lampung Selatan berharap bahwa penyaluran bantuan pangan tahun 2026 dapat berjalan dengan optimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh masyarakat di wilayah Lampung Selatan





