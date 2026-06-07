Bulog Lampung Salurkan 5,4 Juta Kilogram Beras SPHP ke 15 Kabupaten/Kota

Perum Bulog Kanwil Lampung telah menyalurkan 5.443.750 kilogram beras program SPHP ke 15 kabupaten dan kota di Provinsi Lampung. Penyaluran dilakukan melalui berbagai saluran resmi seperti pasar tradisional, GPM, RPK, dan kios pangan untuk menjaga keterjangkauan harga beras.

Perum Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) Lampung telah menyalurkan sebanyak 5.443.750 kilogram beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke 15 kabupaten dan kota di Provinsi Lampung.

Hal ini disampaikan oleh Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil Lampung Rindo Safutra dalam keterangannya di Bandarlampung pada Minggu. Ia menjelaskan bahwa penyaluran beras program SPHP terus dioptimalkan sebagai instrumen strategis pemerintah untuk memastikan masyarakat memperoleh beras dengan harga terjangkau. Beras program SPHP disalurkan melalui berbagai saluran distribusi resmi, antara lain pasar tradisional, Gerakan Pangan Murah (GPM), Rumah Pangan Kita (RPK), kios pangan, serta jaringan pengecer yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Program ini menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam menjaga keterjangkauan harga beras. Rindo menegaskan bahwa penyaluran terus dipercepat dan diperluas agar manfaatnya dirasakan merata oleh masyarakat. Dengan dukungan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang memadai dan jaringan distribusi yang luas, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan pangan. Hingga awal Juni 2026, stok beras Bulog di Lampung mencapai 306.583 ton yang tersebar di sejumlah gudang.

Ketersediaan stok yang kuat ini menjadi modal utama dalam mendukung penyaluran bantuan pangan, pelaksanaan program SPHP, serta menjaga stabilitas harga dan pasokan beras. Rindo mengajak masyarakat untuk tetap tenang karena kebutuhan pangan, khususnya beras, dalam kondisi sangat mencukupi. Bulog bersama Badan Pangan Nasional, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan akan terus bekerja memastikan harga pangan tetap stabil dan kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik.

Pemerintah melalui Bulog juga mengoptimalkan berbagai instrumen intervensi pangan untuk menjaga keseimbangan pasokan dan harga di tingkat konsumen. Salah satu langkah strategis adalah percepatan distribusi bantuan pangan dan optimalisasi penyaluran beras SPHP di seluruh Provinsi Lampung





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