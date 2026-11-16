Bulog Jawa Barat Tegaskan Stok Beras Aman 10 Bulan ke Depan

Bulog Jawa Barat menjamin stok beras 651.000 ton cukup hingga Oktober 2027. Nurman Susilo memastikan pasokan stabil untuk Natal, Imlek, dan Ramadhan 2027.

Perum Bulog Kantor Wilayah Jawa Barat melalui Ketua Wilayah Nurman Susilo menegaskan bahwa cadangan beras di wilayah tersebut sangat aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 10 bulan ke depan. Dengan total stok yang tercatat mencapai sekitar 651.000 ton pada Senin (16/11/2026), jaminan ini menjadi kunci stabilitas harga pangan di Kota Bandung dan sekitarnya di tengah arus konsumsi yang diperkirakan akan meningkat drastis.

Stok 651.000 Ton Cakup Periode Natal Hingga Ramadhan

Nurman Susilo menjelaskan secara rinci bahwa jumlah persediaan beras yang ada saat ini sudah lebih dari cukup untuk menutupi kebutuhan konsumsi dasar masyarakat Jawa Barat sampai dengan Oktober 2027. Angka 651.000 ton tersebut menjadi benteng utama dalam menghadapi lonjakan permintaan yang secara historis terjadi pada musim-musim tertentu yang bertepatan dengan hari raya keagamaan dan tahun baru.

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Periode krusial yang harus diantisipasi meliputi momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang baru saja dilewati, perayaan Imlek yang biasanya terjadi di awal tahun, serta masa Ramadan dan Idul Fitri 2027 yang jatuh di awal tahun berikutnya. Karena jarak waktu antara momen-momen tersebut relatif berdekatan, strategi stoking yang dilakukan Bulog sejak awal tahun menjadi sangat vital untuk mencegah kekosongan pasokan di pasar.

Penyerapan Gabah Melebihi Target Pusat di Awal 2026

Kemampuan Bulog Jawa Barat untuk menawarkan jaminan jangka panjang ini didasari oleh kinerja penyerapan gabah dan beras dari petani yang luar biasa efektif di awal tahun ini. Nurman Susilo mencatat bahwa hingga awal November 2026, pihaknya telah berhasil menyerap hasil panen petani sebesar 715.947 ton setara beras untuk memperkuat Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di Jawa Barat.

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Capaian fisik penyerapan ini membuktikan bahwa tim lapangan di Jawa Barat bekerja secara optimal dan agresif dalam memastikan beras petani terserap dengan baik. Realisasi penyerapan gabah di Jawa Barat telah mencapai lebih dari 100 persen dari target kuantitas yang ditetapkan oleh pusat, menunjukkan bahwa kebijakan operasional di tingkat wilayah berjalan sangat sesuai dengan instruksi nasional.

Distribusi Stabilisasi Harga Meliputi Pasar Tradisional dan RPK

Ketersediaan stok yang kuat ini secara langsung mendukung efektivitas program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang digulirkan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Nurman Susilo memastikan bahwa beras yang didistribusikan melalui program SPHP tidak hanya berhenti di gudang, tetapi telah mengalir melalui berbagai saluran distribusi yang mudah diakses oleh publik.

Rantai distribusi SPHP mencakup pasar tradisional yang menjadi tumpuan utama masyarakat ekonomi menengah ke bawah, gerai Rumah Pangan Kita (RPK) yang tersebar di berbagai kelurahan, serta outlet ritel modern yang menjangkau konsumen di pusat perbelanjaan. Selain itu, inisiatif lain yang juga berjalan paralel adalah Gerakan Pangan Murah yang diselenggarakan oleh dinas terkait di tingkat daerah, yang dijadwalkan terus berlangsung hingga Desember 2026.

Komitmen Bulog Jamin Harga Tetap Terjaga di Akhir Tahun

Nurman Susilo memberikan pesan tegas kepada seluruh lapisan masyarakat agar tidak perlu merasa cemas atau melakukan tindakan spekulatif mengenai kelangkaan beras. Ia menegaskan bahwa ketersediaan beras di Jawa Barat saat ini masih sangat mencukupi dan akan terus disalurkan secara rutin melalui berbagai mekanisme distribusi yang telah disiapkan sejak lama.

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Komitmen ini juga didukung oleh fakta bahwa Bulog masih aktif melakukan penyerapan gabah dan beras dari petani hingga akhir tahun. Strategi proaktif ini tidak hanya mengamankan stok untuk masa depan, tetapi juga memberikan kepastian bagi petani soal harga jual gabah, sehingga keseimbangan ekonomi antara produsen pangan dan konsumen final dapat terus terjaga dengan baik hingga tahun depan.